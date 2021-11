El cantante juvenil Louis Tomlinson, ha confirmado un concierto en Lima en 2022, como parte de su gira mundial para promocionar su álbum ‘Walls’, que fue lanzado en enero del año pasado y ha recibido un sinfín de halagos por parte de la crítica.

El artista británico de 29 años deleitará a sus fans peruanos con los mejores éxitos de su álbum, entre ellos “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it” el día 1 de junio de 2022 en Arena Perú, que está al lado del Jockey Plaza.

LOUIS TOMLINSON en Lima



01 de Junio

Arena Perú (costado de Jockey Plaza)



Entradas a la venta en Teleticket desde este 15 de Noviembre



Preventa exclusiva con tarjetas Interbank 13 y 14 de Noviembre



25% de descuento con tarjetas Interbank#LouisTomlinsonenLima pic.twitter.com/h8VjhU8FHB — Move Concerts Perú (@MoveConcertsPE) November 10, 2021

Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú estarán a la venta en el portal de Teleticket a partir del próximo lunes 15 de noviembre. Por ello, a continuación, te contamos cómo adquirirlas y los demás detalles.

¿Cómo comprar las entradas?

Para adquirir una de las entradas al concierto de Louis Tomlinson deberás acercarte a uno de los módulos de Teleticket o ingresar a la página web de la compañía: https://teleticket.com.pe/ desde el 15 de noviembre.

Cabe resaltar que, si quieres asegurar tus entradas, la preventa se realizará los días 13 y 14 de noviembre. Sin embargo, la compra solo se hará efectiva con el uso de una tarjeta en específico, además de tener un 25% de descuento si se adquiere en las fechas mencionadas, de acuerdo a Infobae.

Precios de una entrada al concierto de Louis Tomlinson

Campo A: s/350

s/350 Campo B: s/190

s/190 Tribuna: s/130

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

VIDEO RECOMENDADO:

Maluma anuncia que realizará en Medellín el "mejor concierto" de su carrera