Son varias las beneficiarias que vienen realizando la consulta sobre cuándo es que se pagará el Salario Rosa 2023 del mes de abril en Ciudad de México, este aporte que realiza el país en beneficio de su población femenina vulnerable. En esta nota respondemos esta interrogante y brindamos más detalles que debes conocer sobre este tema que viene generando gran incertidumbre en México.

CUÁNDO SE PAGARÁ EL SALARIO ROSA 2023 DE ABRIL

Gran incertidumbre viene generando el pronto pago del Salario Rosa 2023 del mes de abril, abono que ha puesto en alerta a sus beneficiarias, que se encuentran al tanto del pronunciamiento del Gobierno.

Por su parte, en las plataformas del Gobierno se puede leer que el pago correspondiente al bimestre marzo-abril se llevará a cabo en los primeros días del tercer mes del año.

De todos modos, si existen dudas relacionadas a las fechas de pago, las beneficiarias de este subsidio pueden comunicarse al número 800 276 9351, donde los operadores telefónicos brindarán apoyo y en el que también se pueden consultar el saldo de la tarjeta del Salario Rosa.

No olvidar que entre los requisitos principales del Salario Rosa, se destacan los siguientes criterios de selección:

- Habitar en el Estado de México.

- Tener entre 18 y 59 años de edad;

- Presentar condición de pobreza;

- Dedicarse al trabajo del hogar y no percibir ingresos por un empleo formal;

- Encontrarse en estado de gestación o sean madres de uno o más hijos/as en edad de lactancia;

- Entregar copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México y original para su cotejo. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y el domicilio de la solicitante, deberá entregar copia de la CURP y comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a un año o constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente, solo en los casos en que no se cuente con alguno de los anteriores;

- Las beneficiarias que manifiesten interés de continuar en el Programa, una vez concluida la entrega de apoyos monetarios, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y liquidez del ejercicio fiscal vigente, deberán presentar:

Solicitud por escrito de permanencia en el Programa;

Carta compromiso para realizar actividades de desarrollo comunitario, o en su caso, formato de realización de actividades de desarrollo comunitario; y

Copia del documento que acredite haber participado en alguna actividad de capacitación para el desarrollo humano.

- Para el caso de las beneficiarias, que manifiesten interés de continuar en el programa, que hayan cursado la capacitación para el desarrollo humano y realizado actividades de desarrollo comunitario, deberán presentar:

Solicitud por escrito para realizar actividades de emprendedurismo; y

- Los demás que determine la instancia normativa.

Los datos personales recabados de las solicitantes y beneficiarias, serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad de la materia.

QUÉ ES EL SALARIO ROSA

El Salario Rosa en México tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza, se dediquen al trabajo del hogar, no perciban remuneración y que se encuentren en estado de gestación o sean madres de uno o más hijos/as en edad de lactancia, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo.

El objetivo del Salario Rosa en México es contribuir a elevar el ingreso económico del público al que está dirigido este subsidio mexicano.

Es importante tener en cuenta que hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder gozar de este beneficio social llamado Salario Rosa que apoya económicamente a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad por distintos motivos y razones.