Cada vez son más las personas que se identifican con el término ‘Kidults’, una palabra que viene ganando más popularidad entre jóvenes y adultos. Pese a que, probablemente, más de uno podría conocer a alguien con las mismas características; son pocos quienes realmente conocen a qué hace referencia este término. En esta nota te contaremos todo lo que debes conocer en relación a este tema.

¿A QUIÉNES SE LES LLAMA KIDULTS Y POR QUÉ?

El término “kidults” es una combinación de las palabras “kid” (niño) y “adult” (adulto), y se utiliza para describir a aquellas personas adultas que muestran un fuerte apego a la cultura juvenil y siguen participando activamente en actividades y consumos asociados a la infancia y la adolescencia. Estos individuos se resisten a abandonar ciertos gustos, intereses y comportamientos propios de la niñez y la juventud, y prefieren mantenerse conectados con la cultura popular dirigida a los más jóvenes.

Los kidults se caracterizan por su afinidad hacia los juguetes, videojuegos, cómics, películas de animación, series de televisión y otros productos de entretenimiento destinados al público infantil y adolescente. Son adultos que disfrutan y consumen activamente estos elementos de la cultura juvenil, ya sea a través de la adquisición de productos, la participación en eventos relacionados o la creación de comunidades en línea.

Existen diversas razones por las que algunas personas se convierten en kidults. Uno de los factores más destacados es la nostalgia. Muchos adultos sienten una fuerte conexión emocional con su infancia y adolescencia, y encuentran en los productos y experiencias asociadas a esa etapa un refugio de recuerdos felices y una forma de escapar del estrés y las responsabilidades de la vida adulta.

Además, la cultura pop actual ha logrado trascender las barreras generacionales y ha generado un gran impacto en la sociedad. Las películas de superhéroes, las franquicias de juguetes y los videojuegos han adquirido una relevancia cultural masiva y han generado comunidades de fans que trascienden las edades. Los kidults se sienten atraídos por esta cultura pop y encuentran en ella un terreno común donde pueden conectar con personas que comparten sus mismos intereses y pasiones.

Otra razón que explica la existencia de los kidults es el rechazo a la idea tradicional de la madurez y la adultez. Algunos individuos pueden sentirse presionados por las expectativas sociales y las responsabilidades asociadas a la edad adulta. Para escapar de esta presión, encuentran en la cultura juvenil una forma de mantener vivos aspectos lúdicos y creativos en sus vidas.

Es importante destacar que el fenómeno de los kidults no es exclusivo de una generación en particular, ya que personas de diferentes edades pueden identificarse con esta subcultura. Sin embargo, se ha observado un aumento en la visibilidad y aceptación de los kidults en los últimos años, posiblemente debido al crecimiento de la industria del entretenimiento y la facilidad de acceso a productos y contenido relacionados.

A pesar de que algunos pueden considerar el comportamiento de los kidults como inmaduro o poco adecuado para su edad, es importante reconocer que cada individuo tiene derecho a disfrutar de sus propios gustos y aficiones, siempre y cuando no cause daño a sí mismo ni a los demás. Ser un kidult no implica necesariamente una falta de responsabilidad o un estancamiento emocional, sino más bien una forma de encontrar alegría y conexión con una parte significativa de su identidad.