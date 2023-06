¿Peso Pluma ha sufrido de brujería? | Esto se encontró en un cementerio sobre el cantante

El cantante Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como Peso Pluma, se encuentra pasando una de las mejores etapas de su vida profesional; no obstante, con tan sólo 24 años ha sido blanco varias situaciones, y la más reciente, es que aparentemente alguien le habría hecho brujería al artista.

¿PESO PLUMA FUE VICTIMA DE BRUJERÍA?

Fue el youtuber e influencer Ramón Beltrán León o mejor conocido como “El payaso de la Toledo” quien halló los trabajos de brujería que le realizaron al cantante mexicano. El video que fue publicado en Youtube tiene una duración de casi 15 minutos en donde el creador de contenido y su equipo de trabajo deciden caminar entre las tumbas de algún cementerio, por lo que algo atrae la atención del grupo ya que emana un olor maloliente.

Por ello, “El payaso de la Toledo” decide asomarse para ver qué sucede en ese lugar y empieza a sacar algunas bolsas en donde se percata que tienen trabajos de brujería, una de ellas tiene hasta un cuerno de un animal, lo que genera el mal olor. El influencer continúa abriendo las bolsas que encontró y es donde uno de ellos le genera un fuerte impacto ya que al abrirlo se da cuenta que hay tierra de cementerio y la foto de “Peso Pluma”.

Según describen en el video el equipo de “El payaso de la Toledo”, el olor que salia del lugar era muy fuerte y asqueroso ya que en varias oportunidades mientras se encontraban grabando estaban a punto de vomitar, sin embargo, tenían la necesidad de seguir buscando y llegar a la verdad para saber quién le hizo la brujería a Peso Pluma y qué tipo de trabajo le hicieron.

¿QUÉ TIPO DE BRUJERÍA LE HICIERON A PESO PLUMA?

Entre las bolsas que halló “El payaso de la Toledo”, había unos muñecos de cera roja que simulaban una pareja besándose, además de mucha tierra de cementerio, una carta y la foto de Peso Pluma. Aunque, se encontró otra foto que contenía dicho paquete pues también está la fotografía de la influencer Odalys Velasco, exnovia del mexicano.

Además, en la carta que se encontró había algunos símbolos y un conjuro en el que se detallaba por qué atravesaba los muñecos con alfileres y al parecer todo se trataría de un amarre para que el cantante siempre esté enamorado de la influencer.

“Así como atravieso el alfiler a la mitad del corazón, así estarás de lleno de amor por mi y si no es así, serás maldecido y tu triunfo de acabara y tendrás una ruina total porque Luzbel me acompaña y Luzbel de dañará y tu dinero no rendira”, se logra leer en la carta.

Finalmente, había otro trabajo con la foto de “Peso Pluma” y con ella otra carta en la que deseaban tener “amarrado” y enamorado al cantante, y también a dañar la voz del tapatío. Al final del video, el equipo de trabajo junto al influencer huyen del lugar ya que se dan cuenta que un sujeto los estaba observando y al salir corriendo vieron un carro de la policía.

¿QUE DIJERON LAS REDES SOCIALES SOBRE LO ACONTECIDO?

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse sobre lo sucedido a Peso Pluma, en la cual piden que se cuide de las malas intenciones de las personas que desean hacerle daño, otros usuarios piden una oración por el cantante mientras que otros aseguran que todo esta armado por parte del youtuber mexicano y se mantienen incrédulos en lo que se muestra.