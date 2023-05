Miley Cyrus ha comenzado el año con fuerza, ya que sorprendió nuevamente a sus seguidores con su talento musical tras lanzar su nuevo álbum “Endles Summer Vacation”. El éxito de la cantante no es para menos, ya que su primer single, “Flowers”, se ubicó en el top entre las canciones más escuchadas del mundo, permaneciendo ahí por varias semanas consecutivas.

Debido a esto, la revista Vogue le realizó una entrevista en la que contó sobre el éxito de su nuevo álbum. También compartió algunos detalles de su carrera, pero lo que más llamó la atención fue una revelación sobre si volvería a los escenarios, lo que acabó con la ilusión de sus seguidores.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre su regreso a los escenarios?

Según recoge la plataforma MDZ Online, Miley Cyrus reveló a Vogue que no le gusta estar arriba del escenario. Además, manifestó que en los planes de su nuevo proyecto musical, no está considerada alguna gira por diferentes partes del mundo. La cantante confesó que no disfruta los shows multitudinarios.

“Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo”, comentó la intérprete de ‘Wreaking wall’.

La también actriz, explicó el motivo por el que no disfruta ser la estrella en el escenario, lo que para un artista sería lo más normal y hasta lo que muchos desearían. “Es tan aislante porque tú estás delante de 100.000 personas, pero en realidad estás sola”, aseveró la ex Hanna Montana.

¿Por qué Miley Cyrus no quiere cantar en conciertos?

La infinidad de horas que pasa durante las giras habrían degastado a la cantante física y mentalmente. Miley se destacaba por presentar impresionantes espectáculos que demandan tiempo, dedicación y esfuerzo físico para bailar y cantar al mismo tiempo.

Ahora la cantante de ‘Angels like you’, quiere priorizar su tranquilidad sin el trajín de las giras por los conciertos. Además, mencionó que no sabe si volverá a los escenarios. La última vez que se presentó en un espectáculo fue hace 7 años, exactamente en 2014. Fue desde este tiempo que comenzó su cuestionamiento si era lo que ella en realidad quería. “¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea el mío?”, comentó Cyrus.

Miley es muy exigente en todos los aspectos y eso también ha influido en su decisión. La logística para realizar una gira no es tan fácil, por lo que involucrarse le genera incomodidad. “Los looks que estoy llevando no viajan bien. Estos conjuntos de archivo no se doblan bien. Y simplemente no quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí en ese momento”.

Ante la preocupación de sus seguidores, la ex figura de Disney compartió una publicación en Instagram titulado ‘Un mensaje de Miley’, donde emitió un mensaje para la tranquilidad de sus fanáticos.

“Siendo totalmente sincera, me siento más conectada con mis seguidores ahora que nunca. Cuando gano yo, ganamos nosotros. Y aunque no los veo en persona cada noche en un concierto, están en lo más profundo de mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando nuevas maneras para mantenerme conectada a mi audiencia - sin sacrificar mi bienestar”, escribió en el ‘post’.

Al parecer, la artista que se balanceaba en una enorme esfera cuando cantaba ‘Wreaking wall’, derrochando todo su talento en el baile y mostrando su lado más humano en ‘The Climb’, habría quedado en el pasado.