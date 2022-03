En caso de no tener disponible ninguna de estas dos opciones, selecciona "No me acuerdo de mi email ni de mi teléfono", tras lo cual se te pedirá datos como tu nombre y apellido, así como el número de tarjeta de crédito o débito utilizado para pagar la cuenta de Netflix. Luego de confirmar estos datos se te permitirá cambiar tu contraseña. (Fuente: Captura de pantalla de Netflix)