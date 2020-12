Faltan pocas horas para Navidad y no cabe duda que este año será una celebración diferente. Muchas familias no estarán juntas debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Sin embargo, la distancia no debe ser impedimento para sorprender a nuestros seres queridos con algún detalle.

Si aún no tienes tus regalos navideños o no sabes qué le puede gustar a esa persona especial, aquí te compartimos algunas ideas. ¡Toma nota!

Agenda 2021

Para los amantes de la organización este sería un excelente regalo. Con esta herramienta podrán anotar todos su pendientes y planificar sus actividades de la semana. Ainara, Dulce Compañía y Silvana Maccera son algunas marcas peruanas donde podrás encontrar agendas 2021, planificadores, cuadernos, stickers y mucho más.

Cuadros personalizados de mascotas

Lo mejor que le puedes regalar a una persona que ama a los animales es un retrato de su mascota. Este es un obsequio único y especial.

Juegos de mesa

Si aún no sabes qué regalarle a tu hermano, primo o sobrino, un juego de mesa no tiene pierde, sobre todo en estos tiempos que debemos permanecer en casa para evitar contagiarnos del nuevo coronavirus.

Gift Card

Si quieres regalar prendas de vestir, pero tienes miedo de elegir la talla incorrecta, una gift card es una excelente opción. Puedes encontrar de diferentes montos e incluso con mensajes personalizados. Con todas estas opciones de regalos no tienes excusas para dejar de sorprender a tus personas favoritas.

