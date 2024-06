Alianza Lima: el deseo de Catriel Cabellos tras ser consultado si quiere volver a Racing de Argentina

Uno de los futbolistas de Alianza Lima que más sobresale en cada partido es, sin duda, Catriel Cabellos que tuvo también un buen rendimiento en la Copa Libertadores y ahora viene definiendo su futuro en el equipo íntimo. Recientemente el peruano brindó una entrevista donde menciona su intención de retornar a Racing de Argentina. Todos los detalles sobre sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ DIJO CATRIEL CABELLOS SOBRE SU FUTURO EN ALIANZA LIMA?

Catriel Cabellos, actual jugador de Alianza Lima, se comunicó con el medio Data Racing para hablar sobre su futuro en el equipo de Alejandro Restrepo cuando finalice el campeonato nacional. El volante peruano aclaró que su situación en el club íntimo es a préstamo, aunque dejó las puertas abiertas a cierta renegociaciones entre ambos clubes en caso deseen ficharlo.

“Yo estoy a préstamo, sin opción de compra, hasta fin de año. O sea, que tendría que volver a Racing. Obvio que se puede renegociar, pero lo que está pactado es eso, que es hasta fin de año el préstamo, sin opción de compra”, dijo.

Asimismo, el futbolista de 19 años se atrevió a confesar que desea regresar a Racing Club ya que el objetivo era tener más experiencia internacionalmente y aportar de la mejor manera al equipo argentino. Además, mencionó que se encuentra muy alegre por el momento en que atraviesa ya que lo viene demostrando en cada partido.

“Obvio que tengo ganas de volver, creo que para eso vine a Alianza Lima, para volver a Racing con más experiencia y poder jugar de la mejor manera. Eso es lo que uno busca al salir a otro club”, explicó a mencionado medio argentino.

¿QUÉ DIJO EL “CONDOR” SOBRE JERIEL DE SANTIS, DELANTERO DE ALIANZA LIMA?

En la última edición de Tinbet que se trasmite por medio de YouTube, Andrés Mendoza o también conocido popularmente como el ‘Condor’ Mendoza se refirió acerca de la participación de Universitario de Deportes y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024, mencionando a Jeriel De Santis como el peor delantero debido a su falta de goles con el equipo íntimo.

“Obvio que De Santis, las oportunidades que ha tenido, no tiene ningún gol. Dorregaray se salva porque tiene 4 goles; tiene un poco más de De Santis, juega más. No sé como Alianza Lima pudo contratar a Jeriel De Santis, no lo entiendo… Hay que ver la cantera, creo que se le debe dar oportunidad a esos chicos. Víctor Guzmán entró, pero lo quemaron (contra Fluminense). Metieron 3 delanteros. Meterlo ahí, no seas malo (...). ¿Por qué no le metió en el campeonato? Poco a poco. Guzmán nunca jugó un partido desde el arranque”, sostuvo.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Fecha 1

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Cusco FC vs. Melgar

ADT vs. Sporting Cristal

Comerciantes Unidos vs. Cienciano

Unión Comercio vs. Los Chankas

Universitario vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Alianza Lima

Alianza Atlético vs. Atlético Grau

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Fecha 2

Cienciano vs. ADT

Melgar vs. César Vallejo

UTC vs. Cusco FC

Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

vs. Alianza Atlético Atlético Grau vs. Universitario

Carlos Mannucci vs. Unión Comercio

Los Chankas vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 3

Comerciantes Unidos vs. Carlos Mannucci

Unión Comercio vs. Atlético Grau

ADT vs. Los Chankas

Sporting Cristal vs. Cienciano

Universitario vs. Alianza Lima

Cusco FC vs. Sport Huancayo

César Vallejo vs. UTC

Alianza Atlético vs. Melgar

Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

Fecha 4

Deportivo Garcilaso vs. Cusco

Melgar vs. Universitario

UTC vs. Alianza Atlético

Sport Huancayo vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs. Unión Comercio

vs. Unión Comercio Carlos Mannucci vs. ADT

Los Chankas vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Cienciano

Fecha 5

Cienciano vs. Los Chankas

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Unión Comercio vs. Melgar

ADT vs. Atlético Grau

Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci

Universitario vs. UTC

César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

Cusco FC vs. Sport Boys

Fecha 6

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. Universitario

Alianza Lima vs. ADT

vs. ADT Cusco FC vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Carlos Mannucci vs. Cienciano

Sport Boys vs. Los Chankas

Fecha 7

Cienciano vs. Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs. UTC

Unión Comercio vs. Sport Huancayo

ADT vs. Melgar

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Sport Boys

Fecha 8

Deportivo Garcilaso vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sporting Cristal

UTC vs. ADT

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs. Cienciano

vs. Cienciano Cusco FC vs. Universitario

Atlético Grau vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Carlos Mannucci

Fecha 9

Cienciano vs. Melgar

Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Cusco FC

ADT vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. UTC

Universitario vs. César Vallejo

Carlos Mannucci vs. Atlético Grau

Los Chankas vs. Alianza Lima

Alianza Atlético vs. Sport Boys

Fecha 10

Cienciano vs. ADT

Melgar vs. Los Chankas

UTC vs. Cienciano

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Carlos Mannucci

vs. Carlos Mannucci Cusco FC vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Unión Comercio

Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 11

Cienciano vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. César Vallejo

Unión Comercio vs. Alianza Atlético

ADT vs. Cusco FC

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Carlos Mannucci vs. Melgar

Los Chankas vs. UTC

Universitario vs. Sport Boys

Fecha 12

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Melgar vs. Atlético Grau

UTC vs. Carlos Mannucci

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Universitario vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. ADT

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 13

Cienciano vs. Cusco FC

ADT vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Sporting Cristal vs. César Vallejo

Alianza Lima vs. Melgar

vs. Melgar Atlético Grau vs. UTC

Carlos Mannucci vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Sport Boys

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

vs. Sport Huancayo Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17