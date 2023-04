Qué pasó con el actor Brian Deacon, protagonista de “La vida pública de Jesús”

Semana Santa es una época en la cual muchas personas aprovechan para salirse de la rutina. Algunos viajan, otros comparten en familia y realizan diferentes actividades, o simplemente se quedan en casa disfrutando de una buena maratón de series y películas. Como cada año en estas fechas, varios canales de televisión suelen pasar en su programación películas de corte religioso, y un clásico imperdible este Jueves y Viernes Santo es “La vida pública de Jesús”.

La película que conmemoran la muerte y la resurrección de Cristo, se difunde en casi todos los países y para muchos es una de las favoritas de Semana Santa. El filme emblemático se estrenó en 1979 y fue dirigida por Peter Sykes y John Krish, llamada en ese entonces ‘El proyecto Génesis’.

En 1984 la cinta se había traducido a 100 idiomas, demostrando así el éxito que tuvo, ya que era infaltable verlo en la programación de muchas cadenas televisivas durante la conmemoración cristiana. Incluso hasta en la actualidad sigue vigente en la pantalla como la película más vista en Semana Santa.

Para el 2019, ya se encontraba doblada a más de 1800 lenguas. Según el portal The Jesus Films Project, posee el Récord Guiness como la película traducida a más idiomas de todos los tiempos.

A propósito de la conmemoración de Semana Santa, recordamos qué es de la vida de quien fue su protagonista, Brian Deacon.

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE BRIAN DEACON?

El protagonista del largometraje que nos muestra la historia de Jesús de Nazareth, esencialmente sus milagros y sacrificios es Brian Deacon, un actor shakesperiano que, siendo inglés, le tocó interpretar en 1979 al judío más universal de la historia.

Para este importante papel, el actor tuvo que ponerse una prótesis para que su nariz luciera menos afilada y más mediterránea. Deacon, que fue escogido por su piel color oliva, usaba peluca y tuvo que ser sustituido en algunas escenas porque enfermó y le dio una neumonía.

Deacon se casó dos veces, su primer matrimonio fue en 1977 con Rula Lenska, con la que tuvo una hija, pero se divorció 10 años después. Luego, volvió a casarse con Nathalie Bloch-Lainé en 1998.

Aunque fue el papel de Jesús que le dio fama a nivel mundial, el artista participó en películas cómo ‘The Triple Echo’ (1972), ‘Vampyres’ (1974), entre otras.

Actualmente, el intérprete tiene 74 años y se encuentra alejado del mundo de la actuación. En el 2004 se dedicó a doblar personajes de los videojuegos, entre los que destacan “Star wars: knights of the old republic II” y “The beyond”.