El rol que comenzó su ascenso al estrellato, Hasselhoff interpreta al doctor Snapper Foster en la longeva telenovela "The Young and the Restless". El actor se mantuvo en la serie desde 1975 a 1982. En 2010 Hasselhoff regresaría a su antiguo rol para un par de capítulos. (Fuente: CBS)