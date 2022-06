Aún falta casi medio año para iniciar la Copa del Mundo Qatar 2022, pero el fútbol internacional tiene los reflectores puestos por estos días debido a la disputa de varias selecciones, entre ellas la de Perú, por un puesto en el Mundial. Sin embargo, hay dos términos que por estos días han estado en boca de muchos: repechaje y repesca. Entonces, ¿qué significa cada palabra, según la Real Academia Española (RAE)? Aquí los detalles.

Son las selecciones de Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia y, por supuesto, Perú que aún tienen una posibilidad de asistir al torneo más importante de fútbol en el mundo en su edición 2022, la cual se desarrollará enteramente en el Medio Oriente. Las llaves ya están conformadas y solo queda espacio para dos combinados.

Por un lado, los ‘Ticos’ se medirán ante los ‘Kiwis’ este martes 14 de junio (1 p. m. / hora peruana) en el Al Rayyan Stadium de Doha en el enfrentamiento de los representantes de Concacaf y OFC. Por otra parte, la ‘Bicolor’ hará lo propio ante los ‘Socceroos’ el lunes 13 (1 p. m. / hora peruana) en la misma sede y por el boleto que definen los de Conmebol y AFC.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE REPECHAJE Y REPESCA?

Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), se denomina como ‘repechaje’ a “en el fútbol, última oportunidad que se da a un equipo para que continúe en una competición”. Es decir, los equipos disputan una instancia final para seguir participando en el torneo; en este caso, haciendo referencia al camino a la Copa del Mundo.

En cambio, el DLE define al término ‘repesca’ -aunque bajo un contexto particular- al “admitir nuevamente a quien ha sido eliminado de un examen, en una competición, etc.”. En pocas palabras, se trataría de un conjunto que ya no tenía chances de llegar al Mundial, pero que fue nuevamente aceptado a seguir en carrera. Por ello, el término que se usa para esta etapa de las Clasificatorias es el primero, bien llamado Repechaje Qatar 2022.