Si hablamos del actor Sylvester Stallone será imposible no relacionarlo con uno de sus personajes más emblemáticos en su trayectoria artística. A mediados de 1985, dirigió y protagonizó una de las mejores películas de la saga de boxeo “Rocky”. En la cuarta entrega tiene como rival al ruso Iván Drago con quien tiene una reñida pelea en el ring para mantener el título mundial

Cuando todo indicaba que no volveríamos a ver a Sylvester Stallone en la pantalla grande, se anunció que el veterano actor preparaba una nueva versión del filme Rocky IV. El clásico del box regresa a las salas de cine el próximo 11 de noviembre con el formato digital de Rocky vs. Drago: The Ultimate Director Cut, un nuevo montaje que contará con escenas nunca antes reveladas para el público.





MATERIAL EXTRA INÉDITO

Han pasado más de 25 años desde la fecha de su estreno y para esta nueva versión la cinta que tendrá imágenes nunca antes vistas, durará en total unos 40 minutos y tendrá material extra inédito en relación a la película original. De esta manera, los millones de fanáticos del podrán ver las reuniones que se realizaron en la antesala de la pelea para que el popular “semental Italiano” fuera a la Unión Soviética.





APOLLO CREED VS IVAN DRAGO

Sylvester Stallone compartió en sus redes sociales el tráiler de la versión del director, ahora titulada Rocky vs. Drago. La secuencia que ha sido catalogada como una de las mejores peleas de box en la pantalla grande y es la más esperada por ser uno de los momentos más icónicos de la saga cuando se produce el enfrentamiento entre Apollo Creed y el ruso Ivan Drago (interpretado por Dolph Lundgren)

Rocky vs Drago: The Ultimate Director’s Cut también tiene momentos no vistos de las dos peleas más icónicas de la saga. La proyección en el cine durará solo un día e incluye en algunas salas una sesión exclusiva de preguntas y respuestas que serán contestadas por Sylvester Stallone y una mirada a la realización del corte del director. Al día siguiente la película estará disponible en streaming.





¿DE QUÉ TRATA LA TRAMA DE LA PELÍCULA?

Esta increíble pieza del siglo XX trata de la historia de un boxeador desconocido de Philadelphia que alcanza la fama tras enfrentarse al campeón de pesos pesados Apollo Creed, quien lo elige para una pelea estelar en conmemoración de los 200 años de la independencia de Estados Unidos. A partir de la pelea su carrera va en ascenso y logra en obtener el título mundial en reiteradas oportunidades.

Rocky se casa con Adrianna, hermana de su mejor amigo Paulie y ella queda embarazada poco después. Intentó retirarse del mundo del box y empezó a realizar anuncios de televisión, pero deja de hacerlo por su falta de habilidad y termina trabajando en una carnicería. Luego de enfrentarse con diversos rivales finalmente se retira y hasta se convierte en entrenador del hijo de su fallecido amigo Apollo Creed.





¿QUIÉNES ACTUAN EN ROCKY IV?

Cabe resaltar, que Rocky IV cuenta con las actuaciones de los actores Brigitte Nielsen, Burt Young, Carl Weathers, Michael Pataki, Robert Doornick, Stu Nahan, Talia Shire y Tony Burton. El filme fue producido por Irwin Winkler, Robert Chartoff en conjunto con Chobanian y James D. Brubaker.