Ante la reciente polémica por el supuesto plagio de la última canción de Shakira con Bizarrap, recordamos que esta no ha sido la primera vez que la colombiana ha sido acusada de plagio a lo largo de su carrera.

En 2017, Shakira y Carlos Vives, fueron demandados por el cubano Liviam y su editora Maryla Dianik Romeu, por usar la frase ‘yo te quiero tanto’, título de una de sus canciones de 1997, que se encuentra en la letra de “La bicicleta”, tema de los artistas colombianos.

Dicha demanda llegó hasta los tribunales, donde la cantante se presentó y aseguró que las canciones no tenían nada que ver. Incluso se vió obligada a cantar parte de “La bicicleta” para demostrar que no se trataba de ningún plagio, según recoge Mundo Deportivo.

Por otro lado, Shakira ha sido señalada varias veces de haber usado melodías, frases o coreografías que ya habían sido publicadas por otros artistas; afortunadamente para la colombiana, siempre ha salido bien librada de las acusaciones.

CANCIONES POR LAS QUE SHAKIRA FUE ACUSADA DE PLAGIO

Hips Don’t Lie (2005)

Un año después del lanzamiento de este tema, Jerry Rivera acusó a la cantante de haber usado el mismo sonido de los metales del inicio de su tema “Amores como el nuestro”, pero la colombiana dijo que fue Wyclef Jean el que sugirió el uso de las trompetas. Finalmente, Rivera decidió no tomar acciones legales.

Waka Waka (2010)

El himno de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 se vió perjudicado cuando el dominicano Wilfrido Vargas hizo público que el coro del tema de Shakira es igual al de su canción “El negro no puedo”.

Sin salida, Shakira no tuvo más que otra que confesar que había usado el estribillo de una canción africana con el fin de hacerle honor a la sede anfitriona de la máxima competencia del fútbol.

Este proceso le pudo haber costado más de 11 millones de dólares a la cantautora colombiana.

Rabiosa (2010)

En el caso de ‘Rabiosa’, Shakira no fue acusada de copiar alguna melodía, pero sí de haber incluido la misma coreografía de baile que hizo Kate Moss en el video “I just don’t know what to do with myself” de White Stripes.

Loca (2010)

Luego de haber sido duramente criticada por el parecido de su canción con el tema del dominicano ‘El Cata’, “Loca con su tiguere’”, Shakira reveló que había comprado las frases de la canción.

BZRP Music Sessions #53 (2023)

Esta nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap no solo causó controversia por los ataques dirigidos a Piqué y su nueva pareja, sino que fue acusada de tener mucha similitud con el sencillo de la venezolana Briella, “Sólo tú”, que se estrenó el pasado 1 de julio de 2022.