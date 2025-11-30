Han pasado ya más de 14 años desde que este sistema de transporte masivo que conecta 11 distritos de la capital a través de 26 estaciones y 34 kilómetros de recorrido, figura operativo para beneficiar a miles de personas diariamente. En ese sentido, y con respecto al servicio que brinda la Línea 1 del Metro de Lima, hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante vocero oficial, revela detalles entorno a lo que representaría un incremento tarifario por motivos vinculados a la ampliación de capacidad, entre otros factores.

ESTO SE SABE ACERCA DE LA POSIBILIDAD QUE AUMENTEN LAS TARIFAS PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

La demanda de usuarios de la Línea 1 se incrementa de manera constante, haciendo que todo se perciba desbordado, y a partir de ello, hoy genere cierta controversia el hecho de que las tarifas de pasajes termine aumentando hacia el 2026.

De esta forma lo ha dado a conocer Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del MTC, y ante las cámaras de Andina, revelando que se viene evaluando la posibilidad de incrementarlas a fin de ampliar capacidad de servicio e infraestructura mediante la cual los usuarios reciban tanto rapidez de atención como seguridad y eficiencia.

Durante el III Foro: “Ciudades inteligentes: metros y trenes de cercanía para Lima”, el representante de dicha entidad de Gobierno expresó que “vamos a requerir un aumento tarifario, obviamente en términos razonables, que la población va a aceptar”.

Cabe resaltar, que a la fecha el viaje en Línea 1 del Metro, asciende a un costo de S/1.50 para pasajeros de manera general, y 0.75 céntimos dirigido a escolares, universitarios y alumnos de institutos superiores, reflejándose así montos menores si los comparamos con lo puede invertirse haciendo uso del Metropolitano y corredores complementarios.

A propósito de la mejora del servicio brindado por parte de dicho sistema de transporte que moviliza diariamente a más de 600 mil personas, y con intervalo de circulación de tres minutos en hora punta, resulta importante destacar que PROINVERSIÓN viene avanzando en la formulación referente a su ampliación, llevando a cabo así una revisión exhaustiva de los estudios técnicos presentados por parte del concesionario, y todo ello en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, y también el MTC.

ESTA ES LA OBRA QUE BENEFICIARÁ A LOS USUARIOS DEL METROPOLITANO Y LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

Hoy la capital del Perú representa gran porcentaje poblacional, y por ende necesita de mayores espacios para el fortalecimiento de importantes ejes gubernamentales como lo es el transporte público gracias al Metropolitano y una Línea 1 del Metro que hacia el 2026 estarán interconectados por primera vez.

"Este 19 de abril comienza prácticamente a ejecutarse la obra y termina en diciembre“, expresaba Mario Casaretto como presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), que desde hace varios meses mantiene cerrada la Vía Expresa Grau para llevar a cabo la construcción de nuevo corredor vial.

Al respecto, resulta importante destacar que los trabajos entorno a dicha obra, iniciaron durante la última semana completa del mes de abril, y según la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), acabarán en abril de 2026 mientras continúan concretándose los avances para terminar de edificarse tanto la Vía Expresa Sur como Norte.

Recordemos que desde el miércoles 19 de marzo, el megaproyecto mencionado se puso en marcha, y el transporte convencional debe utilizar las vías auxiliares para continuar con sus recorridos tomando en consideración el plan de desvío temporal que permitirá ejecutar con éxito el “desmontaje del mobiliario, retiro de escaleras metálicas, entre otras acciones” a cargo de Emape.

Hoy Mario Casaretto de Emape brinda declaraciones para Andina, haciendo hincapié en los beneficios que traerá consigo la renovada Vía Expresa Grau mediante la cual se interconectará la Estación Central del Metropolitano con la Estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, resaltando así la reducción en tiempos de viaje, por ejemplo, tecnología semafórica incorporada, y pavimento rígido en 4 carriles.

ASÍ ESTARÁ CONFORMADA LA NUEVA VÍA EXPRESA GRAU QUE INTERCONECTARÁ EL METROPOLITANO CON LA LÍNEA 1

El desarrollo de renovada infraestructura en Perú busca favorecer a millones de ciudadanos que anualmente utilizan los servicios formales de transporte público como en esta ocasión trasciende mediante el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima gracias a la Vía Expresa Grau.

Dicho proyecto, según MML en coordinación con la Municipalidad de La Victoria y el consejo ejecutivo transitorio del Triángulo de Grau, contará desde el 2026 con la Estación Andahuaylas como parte del corredor vial construido cuya característica principal hoy tiene que ver con la facilidad de poder ingresar al "emporio comercial de Mesa Redonda".

Así lo manifestó el presidente de Emape, revelando además que la nueva Vía Expresa Grau tendrá 2 carriles de ida y 2 de vuelta teniendo el Metropolitano al centro, habilitándose a la vez paradas en “Manco Cápac, Andahuyalas, Parinacochas”, y Nicolás Ayllón asociado directamente a la Línea 1 del Metro.