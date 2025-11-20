Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) cuentan con un régimen especial que les permite retirarse antes de los 65 años sin afectar el monto de su pensión, siempre que se desempeñen en actividades consideradas riesgosas o de alta exigencia física. Este mecanismo reconoce la intensidad y el desgaste propio de determinados empleos, por lo que establece criterios distintos a los del régimen común, que exige 20 años de aportes y la edad estándar de jubilación.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha precisado qué profesiones pueden acogerse y bajo qué condiciones es posible adelantar el retiro. Descubre quiénes califican, cuáles son los requisitos y cómo verificar tus aportes para saber si cumples con lo necesario.

¿QUÉ TRABAJOS PERMITEN JUBILARSE ANTES DE LOS 65 AÑOS CON PENSIÓN COMPLETA?

La ONP ha establecido que ciertos sectores pueden adelantar su retiro debido al nivel de peligro o esfuerzo físico que implican sus funciones. Entre las actividades que califican se encuentran:

Minería subterránea. Los trabajadores que realizan sus labores bajo tierra pueden jubilarse desde los 45 años siempre que acrediten 20 años de aportes y el tiempo mínimo de servicios exigido para este tipo de actividad.

Los trabajadores que realizan sus labores bajo tierra pueden jubilarse desde los 45 años siempre que acrediten 20 años de aportes y el tiempo mínimo de servicios exigido para este tipo de actividad. Minería a tajo abierto, metalurgia y siderurgia. Quienes se exponen a sustancias tóxicas o trabajan en condiciones de riesgo elevado pueden acceder a la pensión a partir de los 50 años, dependiendo del puesto desempeñado y del historial de aportes.

Quienes se exponen a sustancias tóxicas o trabajan en condiciones de riesgo elevado pueden acceder a la pensión a partir de los 50 años, dependiendo del puesto desempeñado y del historial de aportes. Construcción civil. Los operarios y técnicos de este rubro pueden retirarse desde los 55 años, siempre que hayan contribuido por lo menos 16 años al SNP.

Los operarios y técnicos de este rubro pueden retirarse desde los 55 años, siempre que hayan contribuido por lo menos 16 años al SNP. Periodismo profesional. Los hombres pueden jubilarse desde los 55 años y las mujeres desde los 50, siempre y cuando demuestren 20 años de aportes y el ejercicio comprobado de la profesión.

Los hombres pueden jubilarse desde los 55 años y las mujeres desde los 50, siempre y cuando demuestren 20 años de aportes y el ejercicio comprobado de la profesión. Industria del cuero, aviación comercial y actividades marítimas. Los trabajadores de estos sectores también pueden solicitar el retiro anticipado desde los 55 años, dependiendo de sus años de servicio y de sus aportes registrados.

ONP: estos son los trabajos que permiten jubilarse antes de los 65 años con pensión completa. | Composición EC: Freepik

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A ESTOS REGÍMENES ESPECIALES?

Para obtener la jubilación anticipada, los trabajadores deben cumplir dos condiciones fundamentales: alcanzar el mínimo de aportes exigidos por su categoría laboral y demostrar que ejercieron de forma continua la actividad considerada riesgosa o demandante. La edad de retiro varía según el tipo de trabajo, y puede establecerse entre los 45 y 55 años, según cada régimen previsto por la ONP.

Foto: Andina

¿CÓMO CONSULTAR TUS APORTES EN LA ONP?

Los usuarios pueden revisar su historial ingresando a ONP en Línea mediante la página oficial. Tras iniciar sesión con el DNI y la contraseña, es posible verificar periodos de contribución, revisar la situación previsional y descargar reportes digitales. Quienes aún no tienen cuenta pueden registrarse directamente en la plataforma.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO DE PENSIÓN EN LA ONP?

La pensión se calcula en función del promedio de las últimas remuneraciones y de los años de aportación. Actualmente, la pensión máxima que puede recibir un jubilado del SNP asciende a S/893, según recuerda el diario La República.