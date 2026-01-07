En la actualidad, transitar con un vehículo por las vías del país implica cumplir con una serie de requisitos y contar con autorizaciones específicas. Uno de los permisos más solicitados por los conductores es el que habilita el uso de lunas oscurecidas o polarizadas, documento que permite circular de manera formal y conforme a la normativa vigente.

Permiso de lunas polarizadas 2026: estos son los cambios clave en el trámite que debes conocer

Para contar con la autorización correspondiente y evitar sanciones, el conductor debe gestionar el permiso para el uso de lunas polarizadas ante la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú en su respectiva región. Este trámite es indispensable para circular sin inconvenientes y cumplir con las normas de tránsito vigentes.

Hasta antes de julio de 2025, el proceso para obtener el permiso de lunas polarizadas podía iniciarse de manera online. Sin embargo, ese procedimiento quedó atrás. Actualmente, todo el trámite se realiza de forma presencial, por lo que es fundamental estar bien informado antes de acudir a la entidad correspondiente. A continuación, te detallamos los aspectos clave que debes conocer para gestionar de manera correcta y legal la autorización para el uso de lunas polarizadas en tu vehículo.

Llenar la solicitud con carácter de declaración jurada (ver aquí) suscrita por el propietario del vehículo, según formulario.

Fecha y número de recibo de pago por derecho de trámite consignado en la solicitud. Es opcional sacarle una copia.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería y sacarle dos copias.

Dos copias de tarjeta vehicular

Dos copias de revisión técnica vehicular

Dos copias de SOAT vigente

Declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos previstos en el artículo 13 de las “Disposiciones y Requisitos para la Autorización de Uso Total o Parcial de Lunas y/o Vidrios Oscurecidos o Polarizados en Vehículos de Transporte Terrestre”, suscrita por el propietario del vehículo, según formulario (ver aquí).

Es importante considerar que este permiso no tiene una fecha de vencimiento y está vinculado exclusivamente al vehículo, no a la persona que lo conduce. En ese sentido, si el auto es vendido, la autorización no se transfiere al nuevo propietario, quien deberá realizar el trámite desde cero para poder circular legalmente con lunas polarizadas.

Cuánto cuesta el trámite de lunas polarizadas

Actualmente, obtener un permiso nuevo para el uso de lunas polarizadas tiene un costo de S/ 71.40. En caso necesites un duplicado, el monto a pagar es de S/ 13.20, mientras que la actualización de datos de un permiso ya existente tiene un valor de S/ 18.60.

Formas de realizar el pago del permiso de lunas polarizadas

Virtual: Puedes pagar en línea con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) a través de Págalo.pe, utilizando el código 08362.

Presencial: El pago también se puede efectuar en cualquier agencia del Banco de la Nación o en un agente Multired cercano, usando el mismo código 08362. Si te encuentras en Lima, también está disponible el agente ubicado dentro de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, en Av. 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria.