Hoy en día, conducir por las vías peruanas exige cumplir con diversos requisitos y contar con permisos específicos. Entre los documentos más demandados por los conductores se encuentra la autorización para usar lunas oscuras o polarizadas, la cual permite transitar de forma legal y acorde a las disposiciones vigentes.

Permiso de lunas polarizadas 2026: entérate AQUÍ todos los cambios en el trámite que te pueden afectar

Si necesitas tramitar la autorización, un duplicado o actualizar los datos relacionados con las lunas oscurecidas o polarizadas de tu vehículo, debes gestionar el permiso en la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (DIRTTSV PNP) de tu región.

Circular con lunas polarizadas sin contar con esta autorización conlleva una multa de S/ 436.00. En caso de que el vehículo cambie de propietario, el nuevo titular deberá solicitar nuevamente el permiso para el uso de lunas polarizadas. Por otro lado, si se realizan modificaciones en el vehículo, como cambios en el motor, en el color o en el número de serie, será necesario actualizar la autorización en la dependencia de la Policía Nacional del Perú correspondiente.

Cuáles son los requisitos

Solicitud con carácter de declaración jurada suscrita por el propietario del vehículo según formulario y solicitud de peritaje de identificación vehicular.

Constancia de pago que contenga fecha y número de recibo de pago por derecho de trámite.

Identificación con el DNI o carnet de extranjería (para el caso de personas extranjeras).

Adicionalmente en el caso de personal extranjero (propietario) deberá identificarse con su carnet de extranjería y presentar antecedentes policiales, penales y judiciales.

Y, en el caso de persona jurídica, el representante legal deberá identificarse con su DNI y presentar la vigencia de poder correspondiente

Hazlo así en 4 pasos

1) Paga el trámite

Si deseas obtener un permiso nuevo de lunas polarizadas, deberás cancelar S/ 71.40; si necesitas un duplicado de esta autorización, el costo es de S/ 13.20; mientras que, si vas a actualizar los datos del permiso que ya tienes, el pago es de S/ S/ 18.60.

Pago virtual: puedes pagar en línea con tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) en Págalo.pe del Banco de la Nación, usando el código 08362. Este pago deberá realizarse 48 horas antes de la cita respectiva . Una vez que tengas el voucher y la constancia de tasa remitida al correo electrónico del administrado, deberás acercarte a la oficina de Lunas en la fecha indicada para continuar con tu trámite

puedes pagar en línea con tarjeta de crédito o débito (Visa o Mastercard) en del Banco de la Nación, usando el . Una vez que tengas el voucher y la constancia de tasa remitida al correo electrónico del administrado, deberás acercarte a la oficina de Lunas en la fecha indicada para continuar con tu trámite Pago presencial: cancela en cualquier agencia del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio usando el código 08362. Con el voucher, puedes acercarte a la oficina de Lunas en la fecha indicada de tu cita para continuar con tu trámite. La atención se realiza en Avenida 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria.

2) Presenta la solicitud

Acércate a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP de tu región.

Si vives en Lima, dirígete a la Avenida 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para reservar tu cita.

En la ventanilla, presenta los siguientes requisitos:

Solicitud con carácter de declaración jurada , suscrita por el propietario del vehículo, y solicitud de peritaje de identificación vehicular.

Constancia de pago que contenga la fecha y el número de recibo (voucher o constancia de tasa).

Documento de identidad (DNI o carné de extranjería).

3) Pasa los peritajes

Después de realizar la entrega y revisión de los requisitos en ventanilla, deberás acercarte con tu vehículo a realizar el peritaje respectivo.

Pasarás dos tipos de peritaje:

Peritaje de lunas oscurecidas: verificación de grado de visibilidad.

Peritaje DIROVE: revisión de motor y chasis (huella de motor).

Para poder pasar sin inconvenientes el peritaje, ten en cuenta que:

El grado de las lunas oscurecidas es de 0.5% como mínimo y hasta el 65% como máximo.

El vehículo deberá pasar peritaje de lunas oscurecidas de las puertas laterales derecha e izquierda así como las posteriores.

El parabrisas no podrá ser polarizado, no podrá tener micas, ni láminas de seguridad.

Están prohibidas las letras, calcomanías en las lunas del vehículo.

Solo está permitido el tapasol con un 20% de la altura del parabrisas.

4) Recoge tu permiso para lunas oscurecidas

Una vez aprobados los peritajes, te indicarán la fecha que puedes recoger tu permiso. Recuerda que la autorización para el uso de lunas oscurecidas o polarizadas se expide para el vehículo y no para el conductor.

Si te encuentras en provincia, deberás acercarte a la oficina de Lunas de la dependencia policial correspondiente a tu región.

Si vives en Lima, acércate a la Avenida 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria, el horario de atención para la entrega del permiso de lunas oscurecidas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para más información, puedes comunicarte con la Unidad de Lunas Oscurecidas de la DIRTTSV PNP al número 947907976, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.