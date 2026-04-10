Hace alrededor de una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) sumó a sus servicios una aplicación digital diseñada para agilizar el envío de dinero: Yape. Esta herramienta permite realizar transferencias de forma inmediata, incluso sin necesidad de tener el número del destinatario guardado en el celular, lo que simplifica notablemente las operaciones diarias. Con Yape, los usuarios pueden efectuar pagos rápidos, enviar dinero a familiares o cancelar compras de manera práctica y segura desde su dispositivo móvil. Además, la aplicación incorpora funciones adicionales como el pago de servicios y la recarga de tarjetas de transporte, concentrando diversas opciones en una sola plataforma. Su diseño sencillo y las notificaciones en tiempo real contribuyen a que cada transacción sea clara y confiable. Asimismo, el servicio está disponible para los clientes del BCP que opten por el uso de billeteras digitales, fortaleciendo así el crecimiento de los pagos electrónicos en el país.

¿Te robaron el teléfono? Esto es lo que debes hacer con Yape para proteger tu dinero

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

-Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.

-También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí.

-Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

-Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.