La Semana Santa 2025 está a punto de empezar y muchas personas se vienen preparando espiritualmente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad religiosa se inaugura con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección o Pascua, por lo que durante estos días los devotos realizan diversas actividades alusivo a esta celebración. Sin embargo, el inicio de este periodo litúrgico depende del calendario lunar, por lo que cada año su fecha es distinta. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO INICIA EL DOMINGO DE RAMOS 2025?

La Semana Santa inicia este 13 de abril con el Domingo de Ramos, fecha en la que se recuerda la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén sentado en un asno, acompañado de sus discípulos y recibido por muchas personas que lo rodearon con ramos de olivos y hojas de palma en las manos. De acuerdo con el Evangelio, la población adornaba el camino del Hijo de Dios con alfombras y realizando hermosos canticos. Por ello, a partir de este acto se origina el nombre de esta festividad religiosa y la costumbre de llevar ramos de olivos o palmas a las iglesias.

La Semana Santa inicia este 13 de abril con el Domingo de Ramos, fecha en la que se recuerda la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén.

¿CUÁNDO SE RECORREN LAS SIETE IGLESIAS EN SEMANA SANTA?

El recorrido de las siete iglesias, una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda Latinoamérica, se lleva a cabo el Jueves Santo, que este año caerá 17 de abril. Durante la visita a estos templos se suele ir de manera individual o en familia, lo cual se ve reflejado en una expresión de fe heredada de las culturas peruanas y otros países. A pesar de que algunos creyentes visitan más basílicas, dependiendo de su devoción o costumbre, te presentamos el significado de cada una de ellas previas a la crucifixión de Cristo:

Primera iglesia: La Última Cena y la oración en el huerto de Getsemaní.

Segunda iglesia: El traslado de Jesús ante Anás para ser interrogado.

Tercera iglesia: La comparecencia ante Caifás y el juicio del Sanedrín.

Cuarta iglesia: La presentación ante Poncio Pilato, quien no encuentra culpa en él.

Quinta iglesia: El envío ante el rey Herodes, que lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato.

Sexta iglesia: La segunda comparecencia ante Pilato, quien cede ante la presión y lo condena.

Séptima iglesia: El camino al Calvario, donde Jesús es azotado y carga la cruz.

La Semana Santa inicia este 13 de abril con el Domingo de Ramos, fecha en la que se recuerda la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE EN SEMANA SANTA?

La Semana Santa está llena de tradiciones que la comunidad cristiana respeta y cumple por respeto a la jornada en la que se recuerda el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Entre las costumbres religiosas, la que más destaca es la prohibición de comer carne. Según dicta la tradición católica, los días en los que no se come carne durante la Semana Santa son el Miércoles de Ceniza, en el que los cristianos ayunan y oran, y el Viernes Santo.

Es importante tener en cuenta que durante la Semana Santa no se come carne porque muchos lo asocian con una penitencia. De hecho, la práctica original era, hace muchos años, un ayuno completo, pero esta fue cambiando con el paso del tiempo hasta que solo se redujo al consumo de carne. Asimismo, hay otras comunidades cristianas que señalan que no comer carne es una acción que simboliza el sacrificio de Cristo, quien se retiró al desierto a ayunar antes de asumir su protagonismo público, o el de Moisés, que pasó 40 días y noches sin comer. Por otro lado, otros indican que la carne roja guarda una estrecha relación con pecados.