En los últimos años, el aumento del salario mínimo vital se ha convertido en un tema de debate en nuestro país, generando diversas opiniones divididas en distintos sectores. A pesar de que para muchos peruanos el panorama económico es complicado y afecta sus bolsillos, Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, indicó que la economía peruana sigue en crecimiento. En ese sentido, los ciudadanos mantienen la expectativa de que se aumente la remuneración, que actualmente es de S/ 1.025 mensuales, con el objetivo de compensar el incremento de la canasta básica familiar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO DE TRABAJO, DANIEL MAURATE, SOBRE EL AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO?

Actualmente, el salario mínimo es de S/ 1.025 mensuales, y el último incremento se aprobó en abril de 2022, bajo el gobierno de Pedro Castillo, cuando el monto anterior era de S/ 930. Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas con una buena noticia para muchos peruanos, aunque antes el informe sobre el incremento de sueldo debe pasar por la aprobación de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Según Infobae, el titular del Ministerio de Trabajo, Daniel Maurate, indicó que la mandataria revelará el monto con el que aumentaría el sueldo en el país.

Los peruanos mantienen la expectativa de que se aumente la remuneración, que actualmente es de S/ 1.025 mensuales, con el objetivo de compensar el incremento de la canasta básica familiar.

“Como ustedes saben, ya ha terminado el procedimiento (en el consejo) y la presidenta también se ha reunido, después del proceso que tuvimos en el Consejo Nacional de Trabajo, con los empleadores y también ya se reunió con los trabajadores. Que pase APEC vamos a encontrar un espacio en la agenda de la presidenta para ya hacer un informe detallado y después de eso, seguramente, la presidenta ya decidirá en qué momento y en cuánto anuncia el incremento del sueldo mínimo vital”, detalló Daniel Maurate para dicho medio.

¿CUÁNDO SE AUMENTARÍA EL SUELDO MÍNIMO EN EL PERÚ?

Luego de que el Congreso de la República propusiera, a través de un proyecto de ley, el aumento del salario mínimo en el país a S/ 1.545, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, decidió pronunciarse sobre esta iniciativa legislativa. En su declaración, mencionó que la economía peruana está en la senda del crecimiento, por lo que, si se mantiene esa tendencia, se podría evaluar un aumento para el segundo semestre del año, aunque sin considerar ese monto específico.

“La importancia de que la economía este bien, los ingresos han crecido en promedio S/100, y eso es buena noticia, pero la remuneración mínima vital podría ser también a partir del segundo semestre un buen momento si es que seguimos creciendo”, dijo al inicio.

Asimismo, el titular del MTPE dejó en claro que el aumento del salario mínimo se daría bajo la condición de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Además, Maurate señaló que esta iniciativa debe basarse en un enfoque técnico para evitar un incremento irresponsable.

“No creo, esa va tener que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores, porque eso tiene que se un incremento mirado técnicamente, no solamente ha que mirar el lado político, menos de manera populista, no podemos hacer un incremento irresponsable”, explicó. Como se sabe, gracias al sector Agropecuario, Pesca, Manufactura, Construcción, Electricidad, Gas y Agua, Transporte, entre otros, se produjo un crecimiento del PBI en 5.28% el pasado abril, según el INEI.

¿QUÉ ES EL SALARIO MÍNIMO VITAL EN EL PERÚ?

La Remuneración Mínima Vital (RMV) es el salario mínimo legal que un trabajador en el Perú debe recibir por una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Este monto es fijado por el gobierno con el fin de garantizar que los empleados cuenten con un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.