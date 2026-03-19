El Sistema Metro de Caracas anunció este lunes 16 de marzo un ajuste en el valor de la tarjeta SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), que ya se aplica en todas las estaciones y terminales del servicio en Venezuela. Con esta actualización, los pasajeros podrán continuar utilizando el transporte subterráneo bajo las nuevas condiciones económicas. El cambio contempla un incremento en las tarifas generales, por lo que los usuarios habituales sentirán el impacto de inmediato al planificar sus recorridos diarios, ya que la tarjeta SUVE es el único medio válido para ingresar a las instalaciones del metro. Se recomienda a los pasajeros verificar sus saldos y recargar la tarjeta con anticipación para evitar inconvenientes en horas pico. A continuación, te contaremos todos los detalles que necesitas conocer sobre esta situación para que no te veas sorprendido y altere tus finanzas.

¿Nuevo precio de la tarjeta SUVE? Así puedes recargarla fácil y rápido

El incremento incluyó igualmente el precio de los dispositivos del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), los cuales presentan diferencias de acuerdo a la categoría del usuario.

Tarjeta Roja (General): Su precio se fijó en 80,00 bolívares .

Su precio se fijó en . Tarjeta Azul (Estudiantil): Los estudiantes podrán adquirirla por un valor de 40,00 bolívares .

Los estudiantes podrán adquirirla por un valor de . Tarjeta Amarilla (Exonerados): Se mantiene la gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad. Este sector no deberá pagar ni por la tarjeta ni por el servicio de transporte.

Cabe destacar que las personas que aún no cuentan con la tarjeta SUVE tienen la opción de obtenerla en las estaciones del Metro, con un precio de 150 bolívares.

Cómo recargar la tarjeta SUVE

El transporte subterráneo caraqueño presentó una herramienta digital para móviles ligada a la tarjeta SUVE. Gracias a esta plataforma, los pasajeros pueden verificar fondos disponibles, realizar depósitos mediante distintas alternativas y consultar movimientos anteriores, todo directamente desde su equipo sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención.

¿Qué más debes saber sobre la recarga de la tarjeta SUVE?

De igual manera, quienes no dispongan de un equipo móvil podrán abonar crédito a su tarjeta mediante los mostradores del Metro, utilizando Biopago o Pago Móvil de cualquier entidad bancaria.