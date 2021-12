El 2021 estuvo plagado de esperados estrenos en cuanto a series. Disney+, Netflix, Apple TV, HBO Max y hasta Amazon Prime fueron las plataformas de streaming en que estas producciones llegaron a todo el público, aunque no fue la única, pues la piratería hizo de las suyas y aquí te contamos cuáles fueron las series que más sufrieron.

No cabe duda de que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha sabido cautivar a sus seguidores desde que Disney Plus estuvo disponible para el público en todo el mundo. Brujas, hechiceros y superhéroes en general protagonizaron las historias más atractivas para los fanáticos, por lo que nadie quería perderse una de ellas.

Según información del portal Torrent Freak, las producciones de Marvel Studios han sido de las más pirateadas y, orgullosos de ellas o no, “WandaVision” ocupa el primer lugar de este ranking. Más abajo, aparecen otras obras como “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y el reciente estreno de “Hawkeye”.

Sin embargo, Netflix, para bien o para mal, no se queda atrás y series como “The Witcher”, “Rick and Morty” o “Arcane” también se hacen presentes en el listado. Eso sí, para quienes les llame la atención la ausencia de otros éxitos como “El juego del calamar” o “La casa de papel”, esto tendría su explicación.

El medio en cuestión también mencionó que esta lista toma en cuenta la cantidad de descargas de estas producciones y que las mencionadas al final se ven “desfavorecidas” porque suben sus temporadas de una sola vez. De hacerlo de manera semanal como las anteriores, se presume que estarían en el top 10 sin ningún problema.

¿Qué series fueron las más pirateadas en 2021?

WandaVision Loki The Witcher The Falcon and the Winter Soldier Hawkeye What If…? Foundation Rick and Morty Arcane Wheel of Time

