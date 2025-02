El comediante venezolano George Harris protagonizó uno de los momentos más accidentados de la primera fecha del Festival Internacional de Viña del Mar, que arrancó el domingo al ser obligado a terminar su presentación apenas tras 20 minutos de rutina.

Con silbidos y gritos, el público de la Quinta Vergara manifestó su desacuerdo con su show, que terminó en un encontronazo verbal con el público y con el abandono del recinto por parte de algunos ciudadanos venezolanos que acusaron el trato como xenófobo.

“Había un grupo de personas que estaba socavando todo y se preocuparon de funarlo (reprobarlo) cuando no lo merecía”, admitió este lunes el director del festival, Alex Fernández.

“Nunca imaginamos que podría haber un grupo desatinado de chilenos que podría empezar a provocarlo”, agregó Fernández, quien admitió que el motivo de la mala predisposición de ese grupo tenía que ver con la nacionalidad del artista y que hubo “un grupo de venezolanos que fueron atacados por un grupo pequeño de chilenos organizados”.

El director, que aseguró que él mismo y su equipo revisaron previamente la actuación con Harris y la encontramos divertida, subrayó, no obstante, que el humorista venezolano cometió, a su juicio, dos errores que contribuyeron al desenlace final.

“Él cometió un error que le costó caro que es distraerse. Él tiene una rutina muy sólida. Había un grupo de personas (...) que estaban organizadas y que le gritaban cosas a él, y él se distrajo y no siguió de largo su rutina. El segundo error que él cometió fue engancharse (pelearse) y se equivocó”, argumentó Fernández.

Las frases más polémicas de George Harris en Viña 2025

En medio de la presión del público, con el escenario en tensión, George Harris optó por enfrentarse a la audiencia con frases como “yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada”, lo que le provocó más silbidos y que más público se pusiera en su contra.

Harris, que abandonó el escenario en dos ocasiones, explotó al final con un comentario que fue señalado como procaz e hiriente, y que terminó por desatar la polémica.

George Harris en Viña 2025.

“Levántate una venezolana, marico, ¿qué te pasa? Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana. Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño ¿Vas a estar toda la noche silbando? Te vas a quedar sordo weón”, agregó el comediante.

“A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo, que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate”, increpó.

Otro momento polémico llegó poco antes de que se retire totalmente del escenario, cuando dijo: “Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”.

Una última frase que dio mucho qué hablar en redes fue, cuando, ante nuevas pifias lanzó un: “Amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco y te relajas. Esto te ayuda, te reconecta con la vida. No, yo esto de verdad nunca lo había vivido en la vida. De verdad que no”.

Reacciones a la presentación de George Harris

Tras la polémica, la modelo venezolana Catherine Fulop, considerada una de las reinas del festival de Viña 2025, salió en defensa de su compatriota con un mensaje en redes sociales en el que le dijo a Harris que su “talento extraordinario ha calmado el dolor, la tristeza de todo un pueblo que ha sufrido lo más horrible que le puede pasar: que nos roben nuestro país”.

“Ahora hablo como la Reina del Festival de Viña número 50. Siento que fue una minoría, que esto no representa a los chilenos”, subrayó la artista.

El Festival de Viña del Mar 2025 comenzó el domingo 23 de febrero y cerrará el viernes 28 de febrero. Otros comediantes que se presentarán en el escenario serán: Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot, Edo Caroe, Juan Pablo López y Pam Pam.