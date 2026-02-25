Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gloria Estefan abre el Festival de Viña 2026 con una cartelera que reúne a Juanes y Paulo Londra. (Foto: Instagram/@elfestivaldevina)
Gloria Estefan abre el Festival de Viña 2026 con una cartelera que reúne a Juanes y Paulo Londra. (Foto: Instagram/@elfestivaldevina)
Por Redacción EC

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar inició oficialmente su edición 65 este domingo 22 de febrero en el escenario del Anfiteatro Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar. Considerado el evento musical más importante de Chile, el certamen se extenderá hasta el viernes 27 con una variada parrilla de artistas internacionales y nacionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.