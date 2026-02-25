El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar inició oficialmente su edición 65 este domingo 22 de febrero en el escenario del Anfiteatro Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar. Considerado el evento musical más importante de Chile, el certamen se extenderá hasta el viernes 27 con una variada parrilla de artistas internacionales y nacionales.

Durante seis noches consecutivas, el público podrá disfrutar de espectáculos que abarcan géneros como rock, pop, música urbana, balada y k-pop, además de rutinas de humor que buscarán conquistar al exigente “Monstruo” de la Quinta Vergara.

Programación por día

La jornada inaugural tuvo como número estelar a Gloria Estefan, quien regresó al escenario viñamarino como apertura del certamen. La acompañaron el comediante Stefan Kramer y el italiano Matteo Bocelli.

El lunes 23 se presentarán el dúo británico Pet Shop Boys, el humorista Rodrigo Villegas y la banda colombiana Bomba Estéreo.

Para el martes 24 están confirmados el dúo mexicano Jesse & Joy, el comediante Esteban Düch y el grupo surcoreano NMIXX.

El miércoles 25 será el turno del colombiano Juanes, la comediante Asskha Sumathra y la banda argentina Ke Personajes.

El jueves 26 subirá al escenario la chilena Mon Laferte, junto a la humorista Piare con P y el espectáculo Yandel Sinfónico.

La noche de clausura, el viernes 27, tendrá como protagonistas a Paulo Londra, el chileno Pablo Chill-E, el humorista Pastor Rocha y el argentino Milo J.

Animadores, organización y transmisión

La conducción de esta edición está a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes estarán acompañados por los coanimadores Carolina Arregui, Fernando Godoy, Carmen Gloria Arroyo y Karim Butte. En el backstage participarán Tita Ureta y Florencia Vial.

El evento es organizado por la Municipalidad de Viña del Mar, con transmisión en señal abierta a través de Mega y su plataforma Mega Go. También podrá seguirse vía streaming en Disney+ y en el canal oficial de YouTube del festival.

Horarios internacionales

El festival comienza a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá; 6:00 p.m. en México y Centroamérica; 8:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; y 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR