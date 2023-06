Disney tiene grandes planes para revivir la magia con una nueva entrega de “Hocus Pocus” (”Abracadabra”, traducido al español), tras el éxito del estreno de la secuela del clásico de Disney de 1993 el año pasado. Ya que la segunda parte de la película de las hermanas Sanderson tuvo buena acogida en Disney+, el gigante infantil del streaming piensa en dar un siguiente paso.

Lo cierto es que “Hocus Pocus 2″, estrenada en septiembre del año pasado, rompió récords de visualizaciones en la plataforma de Disney+. Se trata de una secuela que regresó con el mismo elenco, Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker en el papel de las hermanas Sanderson, unas brujas traviesas y malévolas que regresan de entre los muertos de Salem, Massachusetts, para buscar almas jóvenes de las que puedan apoderarse.

Por su parte, Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, confirmó que “Hocus Pocus 3″ es un proyecto en desarrollo, según dijo durante una entrevista de The New York Times. No se proporcionó mayor información sobre la tercera parte.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Las hermanas Sanderson son Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy (de izquierda a derecha) en “Hocus Pocus 2". (Foto: Disney Plus)

¿Habrá “Hocus Pocus 3”?

Además, Midler, Najimy y Parker aseguraron en una entrevista con Entertaiment Weekly que estarían más que dispuestas a formar parte de una tercera película de “Hocus Pocus”.

“Siempre he sentido envidia de las personas que interpretan a su personaje favorito más de una vez (...) Me encantaría tener una franquicia, especialmente un personaje que me encanta interpretar”, comentó la ganadora del Premio Grammy, Emmy y Tony de 77 años, Midler Bette.

“No puedo imaginar cuál sería la historia, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación. (...) Es bueno para las mujeres. Nos mantenemos juntas durante el infierno y la marea alta, pero causamos caos. ¡Y no muchas mujeres causan tanto caos!”, agregó Midler.

“Hemos sacado todas las historias que podrías sacar de esto. (...) Supongo que nunca digas nunca... No sé si hay planes para una tercera, pero sé que los fanáticos están dedicados a esta película. Estoy feliz de que podamos traerles esto”, dijo también la actriz de 66 años, Kathy Najimy.

“Por supuesto que me encantaría tener una conversación. (...) ¡Solo depende de lo que Kathy y Bette quieran!”, comentó la actriz de 58 años, Sarah Jessica Parker.

Vinessa Shaw, Thora Bitch y Omri Katz son Allison, Dani y Max en "Hocus Pocus" (1993).

Por otro lado, el guionista de “Hocus Pocus 2″, Jen D’Angelo, conversó sobre la idea de regresar en una tercera entrega de la película, pero también incluir algunos personajes que no pudieron aparecer en la segunda parte, Max (Omri Katz), Dani (Thora Birch) y Allison (Vinessa Shaw), quienes derrotaron a las brujas de Salem.

“Hicimos un gran esfuerzo por recuperar el elenco original para los cameos y luego simplemente no funcionó por una razón u otra. (...) Pero espero que ‘Hocus Pocus 3′, veremos a Max y Alison viviendo en California”, dijo a Variety.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Daisy Saravia, docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), visita El Comercio para contar los códigos coreanos que existen detrás de cuatro series que estuvieron en el Top 10 de Netflix este año: “Boys Over Flowers” (2009), “The Glory” (2022), “Queenmaker” (2023) y “Mr. Queen” (2020). (Edición: Alejandro Infante)