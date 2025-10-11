“Gachiakuta”, Capítulo 14: hora confirmada de estreno

Este domingo 12 de octubre se estrena el capítulo 14 de “Gachiakuta” exclusivamente en Crunchyroll. ¿A qué hora estará disponible el nuevo capítulo? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 14 de “Gachiakuta”

El capítulo 14 de “Gachiakuta” se estrena este domingo 12 octubre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

México: 9:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Venezuela: 11:15 a.m.

Chile: 12:15 p.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Perú: 10:15 a.m.

Bolivia: 11:15 a.m.

Paraguay: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

España: 5:25 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver “Gachiakuta”

Vía Crunchyroll.

Todos los capítulos de “Gachiakuta” se estrenan en Crunchyroll ya que ellos tienen los derechos para transmitirlo.

Pasos para ver “Gachiakuta” en Crunchyroll

Tener una cuenta en Crunchyroll

Gratis: Puedes crear una cuenta gratuita en Crunchyroll. Con esta cuenta, tendrás acceso al contenido con anuncios.

Puedes crear una cuenta gratuita en Crunchyroll. Con esta cuenta, tendrás acceso al contenido con anuncios. Premium: Para una experiencia sin anuncios, con acceso anticipado a los episodios (simulcast) y en mayor calidad, puedes optar por una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes premium y, a menudo, una prueba gratuita de 7 días.

Acceder a Crunchyroll

Sitio web: Visita la página web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador.

Visita la página web oficial de Crunchyroll (crunchyroll.com) en tu navegador. Aplicación: Descarga la aplicación de Crunchyroll en tu dispositivo preferido (smart TV, consola de videojuegos, smartphone, tablet, etc.). La aplicación está disponible en la mayoría de las plataformas.

Buscar “Gachiakuta”

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Crunchyroll, puedes buscar “Gachiakuta” de las siguientes maneras:

Barra de búsqueda: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Gachiakuta”.

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o en la aplicación y escribe “Gachiakuta”. Sección de Novedades/Simulcasts: Como es un anime de estreno y muy esperado, es probable que aparezca destacado en la sección de “Novedades” o “Simulcasts” de Crunchyroll.

“Gachiakuta”: Sinopsis

La historia de “Gachiakuta” se desarrolla en una sociedad dividida: por un lado, una ciudad flotante donde los ricos disfrutan de lujos, desechando su basura a un abismo; por el otro, los barrios marginales en la superficie, habitados por los “Tribales”, descendientes de criminales. Rudo es un joven huérfano que vive en estos suburbios, sobreviviendo recolectando chatarra con sus habilidades físicas extraordinarias, bajo la tutela de Regto, el hombre que lo crió.

Un día, Rudo es falsamente acusado de un crimen que no cometió y es arrojado al temido “Abismo”, un enorme vertedero del que nadie ha regresado jamás. Allí, infestado de monstruos nacidos de los desechos humanos, Rudo conoce a Enjin, miembro de un grupo conocido como los “Limpiadores”. En este nuevo y peligroso mundo, Rudo descubre la verdadera naturaleza de la sociedad y aprende a extraer el poder de los objetos imbuidos de vida, conocidos como “instrumentos vitales”. Con este nuevo poder, se une a los Limpiadores para luchar contra las bestias y, lo más importante, buscar la verdad y la venganza contra quienes lo condenaron injustamente. Su objetivo es cambiar este mundo podrido.

Lista de Personajes Principales

Rudo: El protagonista de la historia. Un joven de unos 15 años, hábil en el combate y con un gran gusto por los dulces. Falsamente acusado, es arrojado al Abismo donde descubre su capacidad de manipular instrumentos vitales. Su instrumento vital es “3R”.

El protagonista de la historia. Un joven de unos 15 años, hábil en el combate y con un gran gusto por los dulces. Falsamente acusado, es arrojado al Abismo donde descubre su capacidad de manipular instrumentos vitales. Su instrumento vital es “3R”. Seiyū (voz en japonés): Aoi Ichikawa

Aoi Ichikawa Actor de doblaje (español latino): Dion González

Enjin: El aspiracional líder de los “Limpiadores” y quien encuentra a Rudo en el Abismo, reconociendo su potencial. Tiene 28 años y usa un paraguas como instrumento vital, llamado “Umbreaker”.

El aspiracional líder de los “Limpiadores” y quien encuentra a Rudo en el Abismo, reconociendo su potencial. Tiene 28 años y usa un paraguas como instrumento vital, llamado “Umbreaker”. Seiyū (voz en japonés): Katsuyuki Konishi

Katsuyuki Konishi Actor de doblaje (español latino): Miguel De León

Zanka: Un miembro del equipo Akuta de los Limpiadores, asignado como entrenador de Rudo. Es un hábil usuario de instrumentos vitales, utilizando un bastón llamado “Lovely Assistaff”. Tiene 17 años.

Un miembro del equipo Akuta de los Limpiadores, asignado como entrenador de Rudo. Es un hábil usuario de instrumentos vitales, utilizando un bastón llamado “Lovely Assistaff”. Tiene 17 años. Seiyū (voz en japonés): Yoshitsugu Matsuoka

Yoshitsugu Matsuoka Actor de doblaje (español latino): Brandon Montor

Riyo Reaper: Una miembro enérgica y despreocupada de los Limpiadores. Su instrumento vital son unas tijeras llamadas “The Ripper”. Es una ex-sicario.

Una miembro enérgica y despreocupada de los Limpiadores. Su instrumento vital son unas tijeras llamadas “The Ripper”. Es una ex-sicario. Seiyū (voz en japonés): Yumiri Hanamori

Yumiri Hanamori Actor de doblaje (español latino): Elizabeth Infante

Jabber: (Detalles adicionales pendientes de la adaptación al anime, pero es un personaje recurrente en el manga).

(Detalles adicionales pendientes de la adaptación al anime, pero es un personaje recurrente en el manga). Seiyū (voz en japonés): Zeno Robinson (doblaje inglés)

Regto: El hombre que crió a Rudo. Su “asesinato” es el detonante de la historia.

Tráiler oficial de “Gachiakuta”

Ficha técnica