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Resumen

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La autora cuenta que al compartir con sus pequeños lectores, notó que cada uno se enfocaba en aspectos diferentes de la historia, evidenciando la inteligencia y criterio que tienen los niños.
La autora cuenta que al compartir con sus pequeños lectores, notó que cada uno se enfocaba en aspectos diferentes de la historia, evidenciando la inteligencia y criterio que tienen los niños.
/ Percy Ramirez
Por Samanta Alva Vargas

Todo niño atraviesa ese momento en el que se aferra a un objeto que para los adultos puede parecer menor, pero para ellos concentra seguridad, juego y mundo propio. Una mantita, un chupón, un peluche o, en el caso de Gabriel, una cuchara. Ese pequeño drama de infancia, de perder algo querido y preguntarse a dónde pudo ir, está en el origen de “La cuchara perdida de Gabriel”, el primer libro infantil de Christabelle Roca-Rey, historiadora y politóloga.

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