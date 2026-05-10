Todo niño atraviesa ese momento en el que se aferra a un objeto que para los adultos puede parecer menor, pero para ellos concentra seguridad, juego y mundo propio. Una mantita, un chupón, un peluche o, en el caso de Gabriel, una cuchara. Ese pequeño drama de infancia, de perder algo querido y preguntarse a dónde pudo ir, está en el origen de “La cuchara perdida de Gabriel”, el primer libro infantil de Christabelle Roca-Rey, historiadora y politóloga.

El cuento transforma esa pregunta en un viaje de páginas abiertas al asombro. Roca-Rey no busca explicar la pérdida, sino seguirle el rastro con humor, suspenso y cierta lógica secreta. Cada escena propone un nuevo desvío, una pequeña sorpresa, un movimiento más en esa búsqueda que avanza como lo hacen las historias infantiles: entre lo imposible y lo perfectamente creíble.

"La cuchara perdida de Gabriel" ya está disponible en librerías.

Esa fue una de las claves para la autora. El disparate podía aparecer, pero debía sostenerse dentro de un universo que los niños reconocieran como propio. “Los niños también son lectores exigentes”, señala Roca-Rey, quien ha comprobado en lecturas con pequeños que cada uno se detiene en detalles distintos y espera, con atención, qué traerá la siguiente página.

En esa travesía, las ilustraciones de Olivier Chien no solo acompañan la historia: la empujan y la expanden. Para Roca-Rey, un cuento infantil también se escribe con imágenes. Al crear el texto, imaginó escenas, acciones y pequeños detalles visuales; luego, el diálogo con Chien sumó humor, guiños y hallazgos inesperados al universo de Gabriel.

El resultado es un libro pensado para niños lectores autónomos, pero también para la lectura compartida. Roca-Rey quiso considerar al adulto que acompaña, ese padre o madre que volverá al cuento muchas veces. Por eso, detrás de la aventura principal, hay detalles que invitan a mirar nuevamente para descubrir algo nuevo.