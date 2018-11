Las claves del éxito deportivo, según el gurú del liderazgo en el mundo

No encontró mejor combinación para convertirse en uno de los más grandes especialistas que existen. Sobre deporte y liderazgo, o liderazgo deportivo si quieren, pocos saben más que él. Su nombre es Ross Bernstein y estuvo en el Perú solo por unos días como ponente internacional en el Worldcom Americas Meeting - Lima 2018, organizado por la consultora Realidades y Worldcom Public Relations Group. También se dio un tiempo para conversar en exclusiva con Somos sobre las claves y la influencia de los líderes en el éxito de un club deportivo.

Lleva más de 20 años estudiando los temas de liderazgo relacionados al deporte, ha escrito más de 50 betsellers sobre el tema y es uno de los especialistas más influyentes, en el mundo, en la materia. Si estamos ante un gurú como él, es inevitable preguntarle por cuál es la forma más acertada de dirigir, liderar y convencer a un grupo de que se puede ser campeón. Su respuesta es contundente, sobre todo para quienes critican los métodos de otros.

"No existe una sola fórmula para ser un buen líder. Con el paso del tiempo, he observado bastantes tipos de liderazgo y muchas diferencias entre los líderes exitosos en el deporte. Hay quiénes les funciona ser muy severos, serios y firmes en sus decisiones. He visto a otro tipo de líderes que son menos estrictos y con resultados muy buenos. Lo más importante es saber llegar a las personas que uno tiene cerca. Tanto en el deporte, como en las empresas. Las maneras pueden ser muchas, pero comunicar, ser escuchado y convencer es algo que muy pocos pueden lograr. Es un don que no todos tienen, que se puede perfeccionar, mejorar, pero no cualquiera está en capacidad de ser líder", explica con la experiencias de haber, por ejemplo, entrevista a más de 1000 deportistas y entrenadores de hockey sobre hielo, su deporte favorito, para indagar más sobre la motivación y la relaciones como fórmula del éxito.

Una de las frases más mencionadas por los jugadores campeones, sea de fútbol, básquet, etc, cuando les preguntan por la "clave" para lograr el objetivo es la siguiente: "Somos una familia". ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué piensa Bernstein al respecto? Él coincide. La frase, en su opinión, no tiene nada de cliché. "Es así. Los equipos campeones tiene una mística diferente y eso está muy relacionado con cómo se llevan todas las personas de ese grupo. Desde entrenadores, staff, jugadores e incluso familiares directos muchas veces. Al igual que una familia, estas personas comparten muchas cosas. Están mucho tiempo juntos, sobre todo cuando viajan. La unión, el ir todos por el mismo camino, hacia el mismo objetivo, siempre llevado de la mano por uno o más líderes, es indispensable para ser exitoso", asegura.

Pero el éxito como tal, además de contar con líderes sólidos, está relacionado a dos palabras muy importantes y necesarias en todo grupo deportivo: perseverancia y motivación. Primero, el trabajo. Día día, noche a noche. Desde que inicia la pretemporada hasta el último partido. La suerte existe, pero muchas veces es efímera. "Cualquier puede tener suerte y tener un buen juego. Pero el éxito a largo plazo tiene que ver mucho con la consistencia. Los grupos humanos pasan por una serie de obstáculos, -lesiones, malas rachas, etc- que, al ser superados, hacen crecer inevitablemente el espíritu del equipo. Por eso hablaba del estar siempre unidos, pase lo que pase. De eso se tratan las familias, los grupos, las empresas", insiste Ross.

Y la motivación. Si no existe algo que te anime, y en las grandes ligas de los deportes está demostrado que no se trata de dinero, es complicado sacar adelante a un grupo ganador. "Los más grandes deportistas, con los más importantes récords, tienen algo común: son apasionados de lo que hacen. Esa es su principal motivación. Por eso en mis charlas siempre le digo a las personas que encuentren eso que sientan que realmente los hacen diferentes. Y se dediquen a trabajarlo durante toda la vida. No solo los mantendrá motivados, sino que los hará realmente felices".

Ross Bernstein ha llevado todos sus conocimientos y estudios sobre liderazgo deportivo al ámbito empresarial, por lo que empresas de todo el mundo lo contratan para dictar charlas sobre relaciones, integridad y responsabilidad en el mundo de los negocios. Lo más importante, según dice en sentido figurado, es siempre "mejor pasar que anotar". El que pasa (o asiste), explica, es alguien que siempre obtiene una doble satisfacción. "A mi hija le pedí que celebre más sus asistencias que sus goles en el hockey. Por creo que eso la hará sentirse más completa".