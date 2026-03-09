Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cambio en el papel de la revista Somos responde a la emergencia energética en el país.
Por Redacción EC

Desde el pasado sábado 7 de marzo, la revista Somos ha sido distribuida a nivel nacional con un papel distinto al habitual. Entendemos que el cambio ha generado sorpresa y preguntas entre los lectores, y esa es la razón por la que queremos extender una explicación a todos ellos.

