Desde el pasado sábado 7 de marzo, la revista Somos ha sido distribuida a nivel nacional con un papel distinto al habitual. Entendemos que el cambio ha generado sorpresa y preguntas entre los lectores, y esa es la razón por la que queremos extender una explicación a todos ellos.

Detrás de esta modificación está la emergencia energética ocasionada por la interrupción del gasoducto de Camisea, en el Cusco. En vista de que el horno de secado de nuestra planta de impresión opera con este suministro, los tiempos de producción de la revista se han visto afectados.

Es por eso que el cambio de papel se presenta como la mejor solución para que la revista, como todos los sábados, llegue a tiempo a sus hogares, quioscos y otros puntos de venta. Pese al problema, hemos hecho todos los esfuerzos para que el producto final esté listo, aunque el material no sea el mismo de siempre.

Esta contingencia energética afecta seriamente a todo el país y viene repercutiendo en diferentes sectores de la estructura económica peruana. Asimismo, nos obliga a mantener este papel hasta que los suministros se restablezcan, lo que esperemos sea más pronto que tarde.

Confiamos en que, superada la emergencia energética, podamos recuperar el papel al que ustedes, lectores, estaban acostumbrados. Mientras tanto, el equipo periodístico de Somos continuará trabajando para ofrecerle el mismo contenido de calidad que nos ha convertido en una revista referencial desde hace 39 años.

Les agradecemos el acompañamiento y la comprensión.