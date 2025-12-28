Las portadas más destacadas de “Somos” en 2025 y las historias detrás de cada una de ellas

Una portada debe contar por sí misma una historia potente y dar la voz de lo que vendrá en las páginas de la revista. Cada una es fruto de un proceso, una leyenda, un esfuerzo colectivo. Aquí solo una muestra de las imágenes que aún, sin importar el paso del tiempo, tienen mucho por decir.

Cerca de una estrella

Somos #2027

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Intenté entrevistar a Dua Lipa desde el 2023. La primera vez no recibí respuesta a la solicitud; en la segunda, el equipo de la cantante estuvo al tanto y quedó en decir algo; pude haber hablado con ella en Japón, pero no se concretó. Este 2025 la disquera se acordó de mí y recibí la propuesta oficial. Hablamos el 1 de octubre a las 6:40 p.m., mejor Día del Periodista no iba a tener. Dua me respondió casi todo. Con 16 años experiencia como periodista sé cuando un artista dice palabras vacías. Eso no pasó con Dua, ella te escucha y responde con sentido. Más entrevistados así, por favor. (Alfonso Rivadeneyra)

Hijo del héroe

Somos #2026

Desde su primer tráiler era evidente que Chavín de Huántar sería un fenómeno de taquilla y una de las cintas más debatidas del año. A la sesión de fotos llegaron Rodrigo Sánchez Patiño y André Silva, los actores inicialmente pactados. Con ellos estuvo Giovanni Valer, hijo del héroe Juan Valer. Su participación en el filme es breve, pero su presencia resultaba periodísticamente valiosa. Había que incluirlo en la portada. Y así apareció, tal como debía ser. (Oscar García)

En busca del paraíso

Somos #1997

Era verano y en las redes sociales se hacían virales playas paradisíacas, insólitas, de intenso color turquesa. Teníamos que encontrarlas y contar la experiencia. Estaban en Áncash, a unas cuatro horas de Lima en auto. Promperú nos ayudó a organizar el viaje, necesitábamos que un conocedor nos guíe hacia los mejores paisajes. Y los encontramos. Algunas playas eran recónditas, pero accesibles para turistas aventureros, y así pudimos contar la historia de sus personajes marinos y desiertos inusitados. Las fotos fueron tan buenas que quedaron en la portada. (D.G.)

Experiencia religiosa

Somos #2029

Como fotógrafo, siempre me ha gustado cubrir y sentir la pasión de los peruanos por estas costumbres; si no fuera por la gente, los eventos no se harían grandes, y la procesión del Señor de los Milagros es uno de ellos. Quise ir a la procesión en Barrios Altos, muchos no van porque es peligroso, pero me gustó la idea de cubrirla porque lo que pasa ahí es muy particular. Llegué a las 11 p. m. y me fui a las 3 de la madrugada. La toma elegida como portada se hizo en el jirón Maynas. No soy creyente, pero fue una experiencia que no puedo explicar con palabras y quise contarla en fotos. (Antonio Melgarejo)

No importa la distancia

Somos #2035

Sabíamos que quedaría en los primeros lugares del mundo, así que la portada estaba casi reservada para Pía León y el triunfo del restaurante Kjolle en la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Teníamos el tiempo en contra. El día de cierre ella estaría aún en Guatemala, solo nos podía dar declaraciones por unos minutos vía telefónica durante su espera en el aeropuerto y sería imposible hacerle retratos. Afortunadamente, días antes la habíamos visitado en su restaurante, y esas fotos salvaron la portada con nuestra chef estrella. (D. G)

Homenaje a Lima

Somos # 1989

Lima y sus atardeceres causaron furor a inicios de este año. No había red social donde limeños y turistas extranjeros que se encontrasen en los malecones o playas de la Costa Verde dejasen de subir ‘selfies’ y fotografías de los intensos colores del cielo de la capital. Para celebrarla por su aniversario, buscamos aquellos atardeceres más icónicos, incluso nos alejamos del mar y fuimos por la avenida Javier Prado, las lomas de Lima y el Centro Histórico. (D. G)

En vivo y en directo

Somos #2010

Sin duda, el fenómeno que rompió récords y robó corazones este 2025 en el mundo del streaming fue el programa “Somos lo que Somos” de ZacaTV. Conducido por los jóvenes talento Giacomo y Doménico Benavides, Andrea Del Águila (Salandela), Michelle Onetto y Miranda Capurro, la portada que protagonizaron junto a Somos también fue una de las más exitosas del año: jóvenes de todo el país compraban más de un ejemplar, los canillitas reportaban desde temprano el ‘sold out’ de las revistas y cientos mostraban en redes sociales cómo esa edición de Somos sería conservada como pieza de colección. ¡Un éxito total! (C. P.)

Buen provecho

Somos #2019

Cubrir la portada a Mistura, la película, fue una experiencia 360 fascinante: tuvimos la oportunidad de entrevistar al productor Iván Orlic, los directores de arte de la cinta y a otras fuentes que nos permitieron entender cómo construyeron la Lima de los 60 celebrando nuestra gastronomía como motor narrativo. Fue enriquecedor dialogar también con figuras como Bárbara Mori, Christian Meier y Pudy Ballumbrosio, quienes compartieron detalles del rodaje y su conexión con la historia. La investigación profunda y las voces diversas dieron vida a una crónica vibrante y completa, que esperamos haya animado a nuestros lectores a disfrutar de la película en el cine. (C. P.)

Un adiós a Francisco

Somos #2003

La muerte del papa Francisco es de esas noticias que pueden cambiar completamente una edición, así ocurrió al filo del cierre. Jorge Bergoglio murió el lunes 21 de abril, por la mañana, en el Vaticano y, ese mismo día, tuvimos que replantear la mayoría de temas. El resultado fue un amplio especial con testimonios de personas que lo conocieron de cerca; imágenes inéditas sobre su paso por el Perú, su vida en Buenos Aires y su papado; y una crónica del director de este Diario, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, sobre el encuentro que sostuvieron durante un vuelo al Vaticano. La adrenalina periodística, una vez más, nos hizo hacer una edición de colección. (J.Ch.N.)

Contra el reloj

Somos #2008

Seis meses antes de iniciar operaciones, el área de Comunicaciones del aeropuerto Jorge Chávez empezó a organizar visitas con la prensa a la nueva terminal, que finalmente se inauguró en mayo de este año. Junto a mi compañera Diana Gonzales, fuimos a conocer antes que nadie sus modernas instalaciones, pero también los negocios y la oferta gastronómica liderada por algunos de los mejores cocineros del país. Todo aún estaba plastificado, con un olor a nuevo que impregnaba todo el ambiente. La sensación era que todos trabajaban como si corrieran contra el reloj, con la presión de saber que los ojos del país estaban sobre la obra. Cuando todo terminó, el resultado habló por sí solo. (J.Ch.N.)

Un viaje intenso

Somos #2031

Un buen día, te escriben de Sony Music porque ha surgido la posibilidad de entrevistar a Rosalía, la artista de la que todo el mundo está hablando. Tres días después, estás embarcado en un vuelo a Ciudad de México, donde una decena de periodistas de Latinoamérica han sido convocados para hablar con la cantante española acerca de “Lux”, su último disco. Solo tenemos diez minutos. Rosalía rompe con la tensión: risueña, cercana y amable, irradia la autenticidad que la ha convertido en un fenómeno global. Una experiencia que está en el top de momentos memorables del año (y de su carrera) para quien escribe este texto. (J.Ch.N.)

Edición de colección

Somos #2000

El especial por la edición 2000 de la revista se publicó el 5 de abril, pero comenzó a gestarse varias semanas antes. Buscar las primeras veces de todo, las fotos históricas, los retratos más icónicos de los peruanos que dejaron huella convierte a los periodistas y editores fotográficos en una especie de arqueólogos o huaqueros en busca de la ‘carnecita’ que hará regresar en el tiempo a los lectores. El esfuerzo tuvo frutos inolvidables. Se recordó no solo los primeros pasos de la revista, sino el origen de páginas emblemáticas como Circo Beat, y se documentó en un solo tomo un riquísimo álbum de muchas vidas. (D. G)