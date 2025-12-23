Buen beber en Navidad: 7 alternativas de tragos para lucirte en la cena de Nochebuena

Esas largas mesas con mucha comida y conversaciones igual de extensas son una tradición en las fiestas de fin de año, grata costumbre que debe ir acompañada del buen beber. Sea para brindar con la familia o maridar las deliciosas cenas, presentamos algunas ideas para disfrutar vinos peruanos, pisco, ron, tequila, caña, cerveza y yonque, y así lucirte en esa noche especial.

1.Ron, compañero de mesa

En nuestro país hay mucha afinidad por el ron y este diciembre es una oportunidad para probar un ron peruano prémium como el Cartavio Signature (@ron.cartavio) recientemente lanzado al mercado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Funciona beberlo puro como aperitivo, como maridaje con abrebocas o la cena navideña, y como bajativo. Jorge Ode (@jorgeodek), Brand Ambassador de Ron Cartavio, detalla: “Es un maridaje por excelencia. Va muy bien con frutos secos, como avellanas, nueces, pistachos o pasas rubias. O con frutas como higos, manzanas rojas, piña golden, melón, siempre y cuando las acompañemos con algún detalle salado que equilibre su dulzor. Por ejemplo, melón y láminas de prosciutto o higos con una pizca de queso azul”. En el caso de las comidas, marida bien con proteínas clásicas de la Navidad como pavo, cerdo o carne y las salsas de esas proteínas, pues al pasar por una reducción, no son muy intensas. También, puede acompañar cualquier proteína con un nivel de grasa mediano como un carpaccio de lomo o un tartar de atún o salmón.

2.Frescura de verano

En estas fiestas, Juan Diego Romero (@jdromer), Brand Ambassador de Casa Cuervo, sostiene que brindar con un perfil de tequila es un gran plan, especialmente ahora que estamos calurosos por el inicio del verano y las parrillas nocturnas suelen unirse a los planes de Navidad o Año Nuevo. “Los tequilas funcionan perfecto porque son expresivos, frescos y muy gastronómicos gracias a su variedad. Acompaña mariscos, parrillas, ensaladas y reuniones al aire libre sin saturar el paladar”, nos comenta.

Para sorprender a los invitados, preparar un cóctel sencillo como Paloma con Tequila 1800 Blanco (@tequila1800_pe) puede ser divertido y refrescante, al igual que un Santa’s Raspberry sour con Tequila 1800 Cristalino. También se puede pensar en beber tequila puro, blanco, cristalino o reposado como aperitivo o maridaje de la cena. “El tequila blanco es ideal para mariscos, cebiches, tomando de a sorbos pequeños. Un cerdo como panceta caramelizada iría bien con el reposado, si es algo más glaseado va con tequila cristalino”, sostiene el experto.

3. Saborear el pasado

Así como Paco Yonque (@pacoyonque) es un lugar para la fiesta, su producto estrella, el yonque o aguardiente de caña, se asocia perfectamente con la celebración como en estas navidades. Hay ocho variedades de yonques fáciles de disfrutar en su estado puro o en coctelería porque son elaboradas con menos alcohol con esa finalidad.

Sour tres regiones. La receta de la barra de Paco Yonque con pisco de la costa, cañazo de los Andes y yonque de Huánuco, donde se encuentra la planta, con alma de selva. / Paco Yonque

Su sommelier, José Bracamonte (@bracamonteartista), recomienda maridar la variedad de kion con una parrilla marina como la que sirven en Paco Yonque: “Es superfresca, tiene una cama de verdura, tomates cherries, papas reventadas amarillas, corvina atravesada, pulpo, langostinos alrededor y una salsa de mantequilla coronada con ajo crocante. Los sabores del kion te hacen sentir que estás frente al mar por la mañana”, comenta Bracamonte. El de tres canelas marida perfectamente con chanchito navideño: “Sus toques de canela recuerdan a los sabores ahumados de la cocina de la abuela cuando cocinaban al horno de barro. Es una sensación artesanal”. Cualquiera de sus ocho versiones se puede tomar sola, basta con poner la botella al frío, servir en una copita y listo.

4. Elixir andino

Como aperitivo, una copa de Matacuy (elixir andino compuesto de 12 botánicos y cañazo) abrirá el apetito contundentemente para esas interminables cenas decembrinas. Así lo recomienda Tatiana Flores (@tatiana.1993), brand manager de Destilería Andina (@destileriaandina). “Algo más refrescante, si es una noche calurosa, podría ser una especie de tonic o spritz, con Matacuy, un poquito de prosecco y jugo de cranberry —que da el toque navideño—, en copas de espumante, no hay pierde. Y con nuestro añejo (Salqa Añejo, elaborado con cañas del valle del Apurímac) se puede sorprender a los invitados con un Manhattan o Negroni”. El Negroni también funciona como aperitivo o como acompañamiento de la comida. “Como digestivo, el Matacuy es ideal para la sobremesa. Básicamente, es para cortar la grasa de la proteína y así dormir tranquilo”, recomienda Tatiana.

La experta anota una receta sencilla de Negroni para nuestros lectores: 1 onza de Salqa añejo, 1 onza de vermouth Avelino (peruano) Rosso, 1 onza Campari, vaso old fashioned on the rocks. Se sirve directo con harto hielo y se mezcla en el vaso hasta que tome temperatura. Decorar con naranja de mesa.

5. Tradición en cada copa

La Navidad peruana debe celebrarse con vino nacional. Así lo piensa Pedro Cuenca, sommelier y director de Peruvino (@peru_vino). Por su diversidad de estilos, regiones y uvas patrimoniales, ofrece la compañía perfecta para cada momento de la mesa navideña. Para iniciar la cena o acompañar entradas frías, pescados y ensaladas, Cuenca recomienda Franco Blanco de Moscatel de Alejandría (Tacna), Blanco Patrimonial Albilla – Torontel (Ica), Caoba’s Blanco de Moscatel de Alejandría (Lima) y un Espumoso Patrimonial (Ica).

“Para armonizar muy bien con cerdo, pavo, pollo enrollado, puré de camote y preparaciones agridulces, los rosados tienen un rol protagónico en la mesa navideña”, sostiene Cuenca. Él propone Conde de la Conquista Rosado de Moscatel Negro del Perú Semiseco (Arequipa), Raíces Negras Rosado de Cabernet Sauvignon (Lima), Tinajas de Moquegua Rosado de Negra Criolla (Moquegua) y Caoba’s Rosado de Quebranta (Lima). Si la cena lleva carnes rojas o platos principales intensos (y sobremesas prolongadas), contar con Labrador de Magollo Tinto de Malbec (Tacna), Malbec de Pampas (Ica), Eleven Club Tinto de Malbec (Arequipa) y Charsago Tinto de Quebranta (Moquegua).

Contacto: Encuentra estos vinos en Prieta Quebranta (Av. República de Panamá 5889, Miraflores) y en la página web de Peruvino www.peruvino.pe.

6. El infaltable

Nuestro pisco no puede faltar en una mesa navideña como las que solemos tener en nuestro país, con largas conversaciones y las ganas de seguir viviendo las fiestas por toda la noche. Al pisco, el sommelier Pedro Cuenca, lo recomienda como un excelente bajativo y digestivo después de la comida. Como maridaje, el pisco bien puede destacar postres a base de chocolate, un dulce y tradicional suspiro a la limeña, alfajores y las siempre bienvenidas chocotejas.

En caso de estar inspirados y con el impulso de preparar un coctel para quienes lo acompañen, además de un pisco sour y chilcanos, un pisco tonic es una salida refrescante.

7. Cerveza de los apus

Para esta Navidad y las fiestas de fin de año, Cervecería del Valle Sagrado (@cerveceriadelvalle) propone maridar sus cervezas Session IPAs, como la Be Kind, Inti punku y Apu Verónica con carnes rojas como asados y parrillas, ya que en tiempos de celebración nunca falta el toque de las brasas en playa o terrazas. La Roja con Ayrampo acompaña bien a un cerdo en miel o con alguna salsa agridulce. En el caso de pollo y pavo al horno, las elegidas son la Doña Elsa de trigo, con más cuerpo; y la Born to Pils que es una de estilo lager.

Pueden conocer estas variedades en sus taprooms de Miraflores (Av. Dos de Mayo 508 y Av. Schell 601), Cusco (Cusco Plaza y Marcavalle) o en la web https://www.cerveceriadelvalle.com/.