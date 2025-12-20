Cena de Navidad: 5 recetas imperdibles para una Nochebuena sabrosa en casa

Escucha la noticia
La cena de Nochebuena está a la vuelta de la esquina y siempre es bueno tener alternativas sencillas y deliciosas para disfrutar en familia. A propósito, conversamos con chefs y creadores de contenido como Khabir Tello, Rocío Oyanguren, Jaime Pesaque y Ximena Llosa y nos presentaron algunas recetas navideñas que pueden ser perfectas para este 24 de diciembre. Desde un enrollado de pollo con una salsa interesante hasta un postre preparado en freídora de aire.
MIRA: ¿Navidad sin pavo? Conoce 5 proteínas alternativas para disfrutar en tu mesa navideña
Enrollado de pollo al horno
Receta de Khabir Tello (@khabir.tello)
Ingredientes:
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 1 enrollado de pollo descongelado (del relleno que se prefiera)
- Mantequilla
- Pasta de tomate
- 1 cerveza negra personal (310 ml)
- Tomillo y romero frescos
- 1 rocoto
- Sal y pimienta
Preparación:
Precalentar el horno. Pelar la cebolla y cortar en cuadrados medianos. Lavar la zanahoria y cortarla de la misma manera, sin pelar. Se deben tener trozos del mismo tamaño. Calentar una cucharada de mantequilla en una olla a temperatura baja. Poner las verduras en la olla y dejar que suden, agregar un toque de sal. Una vez listo, poner a modo de base en la asadera o fuente donde se horneará la pieza.
Un tip es picar ligeramente con un cuchillo el enrollado de pollo, así se liberan los jugos de cocción de forma uniforme.
Después, se debe salpimentar toda la pieza de forma generosa. Depositar el enrollado encima de la cama de verduras, cubrir el molde con papel aluminio y llevar al horno por 40 minutos. Retirar del horno y verificar la cocción. Una vez cocido, retirar y reservar el papel. A continuación, activar el modo “broil” (asar) del horno y volver a poner el enrollado, bañándolo en el jugo de cocción. Dejar por 10 minutos. Una vez dorado, retirar del horno y envolver la pieza de pollo en el aluminio, dejar reposar.
En una olla, poner a calentar una cucharada de mantequilla y dos cucharadas de pasta de tomate. Cocinar hasta dorar ligeramente. Luego, incorporar las verduras horneadas con el jugo de cocción y la cerveza negra. Dejar que reduzca. Cortar el rocoto (sin pepas ni venas) en cuadrados pequeños. Una vez que la salsa tenga el punto deseado, colar e incorporar el rocoto. Reservar.
Quitar el hilo que se encuentra alrededor del enrollado en una tabla y, luego, cortar en rodajas. Servirlas en un plato grande, coronar con cucharadas generosas de la salsa y decorar con ramas de romero y tomillo a los costados.
Puré de camote a la naranja
Receta de Khabir Tello (@khabir.tello)
Ingredientes:
- 3 naranjas
- c/n Azúcar
- c/n Vinagre
- Sal y pimienta
- 1 camote morado grande
- c/n Mantequilla
- c/n Tomillo fresco
Preparación:
Cocinar el camote entre 40 minutos y 1 hora, a 160 °C en el horno. Dejar enfriar.Cortar las puntas del camote y pelarlo. Para un puré suave, con una cuchara presionar trozos del tubérculo contra un colador fino. Reservar el resultado.
En una olla de fondo grueso poner dos o tres cucharadas de azúcar y dejar caramelizar. Mientras tanto, rallar la cáscara de dos naranjas, evitando la parte blanca. Combinar la ralladura con el jugo de dos naranjas. Una vez obtenido el caramelo, incorporar un par de cucharadas de vinagre tinto y combinar. De forma seguida, incorporar el jugo y cáscara de naranja con una espátula. Se debe disolver todo el caramelo y concentrar la mezcla. En ese punto, agregar el puré de camote y rectificar la sal y pimienta. Finalizar con una cucharadita de mantequilla. Servir en un recipiente y decorar con gajos pelados de naranja y toques de tomillo fresco.
Ensalada de Navidad con duraznos salteados y vinagreta
Receta de Ximena Llosa (@ximena.llosa)
Duraznos salteados:
- 8 duraznos
- 2 cucharadas de mantequilla
- Azúcar rubia c/n
Preparación:
Cortar los duraznos en gajos (con o sin piel) y ponerlos en una sartén con la mantequilla derretida. Agregar azúcar rubia y mezclar. Ponerles jugo de limón y dejar que se caramelicen un poco, luego retirar a un plato y enfriar. Se puede hacer tal cual con manzanas, peras, mango, higos y piña.
Vinagreta de miel y naranja:
- 1 cucharada de mostaza Dijon
- 2 cucharada de miel de abeja
- Sal y pimienta
- Ralladura de 2 naranjas
- ¼ de taza de jugo de naranja reducido
- ¾ de taza de aceite de oliva
Preparación:
En un tazón poner la mostaza, miel, sal, pimienta, ralladura y jugo de naranja reducido. Mezclar con un batidor de mano y empezar a echar el aceite de oliva de a pocos. Este aliño se puede guardar durante una semana refrigerado.
- Mix de lechugas para una ensaladera grande
- Arúgula c/n
- 2 paltas
- 1 bandeja de tomates cherry
- 150 gramos de tocino frito crocante
Preparación total:
En la ensaladera mezclar todas las lechugas y la arúgula lavadas, secas y cortadas con las manos. Pelar las paltas y cortarlas en láminas. Cortar a la mitad los tomates cherry. Acomodar todos los ingredientes de la ensalada juntos incluyendo el tocino. Al final, agregar los duraznos fríos. Servir con la vinagreta.
Arroz Árabe
Receta de Jaime Pesaque (@jaimepesaque)
Aderezo base:
- 1 kg cebolla Blanca limpia
- 80 gr. pasta de ajo confitado
- 250 gr. tocino
- 50 gr. mantequilla sin sal
Preparación:
Derretir la mantequilla, agregar el tocino picado y dejar dorar. Agregar la pasta de ajo y la cebolla blanca cortada en brunoise, dejar sofreir hasta que el aderezo tenga un color dorado intenso. Reservar.
Arroz base
- 1 kg. arroz
- 200 gr. aderezo base
- 600 ml. coca cola
- 100 ml. salsa de soya
- 400 ml. agua
Preparación:
Colocar el aderezo en una olla y agregar el arroz previamente lavado. Dejar nacarar el arroz y cubrir con el resto de líquidos, cocer a fuego bajo hasta granear.
Arroz árabe:
- 900 gr. arroz base
- 5 gr. curcuma en polvo
- 10 gr. chives
- 40 gr. pasas negras
- 60 gr. pasas rubias
- 80 gr. aceitunas
- 80 gr. cabello de angel
- 80 gr. tocino crocante RB
- 10 gr. coco rallado
- 80 gr. pecanas
Preparación:
Primero, hacer una pasta con la mitad de las aceitunas con ayuda de un colador, reservar. En una olla poner mantequilla y freír los fideos, retirarlos ya fritos y en la misma materia grasa agregar el aderezo de cebolla, ajo. Cuando esté bien sofrito poner el palillo y la pasta de aceituna. Luego, agregar el arroz base, la mitad del coco rallado, 50 gr. de fideo frito y 40 gr. entre pasas rubias y negras, respectivamente. A continuación, incorporar la mitad del tocino crocante. Por último, ya con el arroz listo, decorar con lo restante de ambas pasas hidratadas, aceitunas, el fideo frito, tocino crocante, coco rallado. Coronar con los chives picados finamente.
Cookies de jengibre
Receta de Rocío Oyanguren (@yomadrero)
Ingredientes:
- 100 gramos de mantequilla
- 50 gramos de azúcar rubia
- 300 gramos de harina preparada
- 1 huevo
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de nuez moscada
Preparación:
Integra bien la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar. Agrega el huevo y sigue mezclando. Añade la harina tamizando junto con el jengibre en polvo, la canela y la nuez moscada.
Pasa la preparación a tu mesa de trabajo y sientas una masa lisa, estírala con la ayuda de un rodillo. Y para que no se pegue, te recomiendo estirarla entre dos láminas de papel manteca. El grosor es de aproximadamente ½ centímetro. Una vez lista, lo llevas, con papel y todo a refrigera por una hora.
Pasado el tiempo, ya puedes cortar la masa con la forma navideña que más te guste y cocinar tus galletas en la freidora de aire por 6 minutos a 175°C, pero a la mitad de tiempo dale la vuelta.
