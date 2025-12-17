¿Navidad sin pavo? Conoce 5 proteínas alternativas para disfrutar en tu mesa navideña

El pavo sigue siendo un clásico de la cena navideña, pero cada vez más familias y grupos de amigos optan por proteínas alternativas al pavo para celebrar de una manera no tradicional. Pollo a la brasa, carnes ahumadas o pato asado son alternativas que se abren paso en la mesa de Nochebuena. En esta nota reunimos restaurantes o propuestas en Lima que ofrecen opciones ideales para una Navidad sabrosa, con platos listos para compartir, comprar por encargo o disfrutar en casa.

Madam Tusan

Madam Tusan propone una Navidad con sabor oriental, donde el pato asado se perfila como una de las proteínas alternativas más interesantes al pavo. Su versión, inspirada en la cocina chino peruana, ofrece una carne jugosa, sabrosa y perfecta para compartir, ideal para quienes buscan una cena navideña distinta pero igual de especial.

Además del pato, también ofrecen proteínas asadas como pollo, panceta de cerdo y el clásico char siu. Su carta se complementa con acompañamientos que funcionan muy bien en formato familiar. Una opción ideal para quienes quieren romper la tradición sin perder el espíritu festivo.

El conocido chifa ofrece una selección de proteínas asadas con sabores y técnicas chinas. / Madam Tusan

Más información: Los asados de Madam Tusan se pueden pedir a través del WhatsApp 993 531 219. La reserva se hace con dos días de anticipación y el 50% de adelanto. Disponible hasta el 31 de diciembre.

El Jefe Smoked Barbecue

Para quienes prefieren una cena navideña alternativa y contundente, El Jefe Smoked BBQ ofrece carnes ahumadas al estilo texano que reemplazan al pavo sin problemas. En su menú navideño podemos encontrar brisket entero o laminado, pulled pork, bondiola ahumada en salsa de arándanos, jamón ahumado y glaseado y un full rack de costillas.

La propuesta es ideal para celebraciones informales, reuniones de amigos o familias que buscan sabores intensos y porciones generosas. Sus carnes se pueden pedir solas o incluir opciones como purés, arroces y ensaladas.

En el menú navideño encontramos opciones curiosas como el Jamón entero ahumado y glaseado. / El Jefe Smoked Barbecue

Más información: El menú navideño de El Jefe Smoked Barbecue se puede pedir a través del WhatsApp 940938196. Aceptan pedidos hasta el domingo 21, a las 4 p.m.

Mattoni

Si lo que buscas son cenas listas para disfrutar pero los sabores tradicionales de la navidad no son lo tuyo, seguramente Mattoni te conquistará. Este restaurante de cocina italiana presenta una serie de cenas navideñas para grupos de 4 a 6, de 8 a 10 y de 12 a 16 personas. Brillan los sabores intensos, las pastas y opciones de proteínas que quizás no has probado en este contexto festivo.

Entre las alternativas que ofrecen podemos encontrar roast beef como entrada y una buena lasagna de cola de buey (res) de dos kilos. También tendrán disponibles una cena con asado de tira, que se complementa con pastas y salsas caseras. Todas las cenas se complementan con postres suculentos y pan campesino.

Más información: Se pueden pedir las cenas navideñas de Mattoni por la web www.mattoni.com.pe o al WhatsApp +51 924 066 643. Disponibles hasta el 31 de diciembre.

La Leña

En lugar del clásico pavo, La Leña y sus múltiples sedes en Lima proponen una apuesta festiva centrada en su tradicional pollo con acompañamientos pensados para compartir en familia. Como siempre, presentan un banquete navideño donde se unen los sabores peruanos y la técnica de cocción a leña que caracteriza al restaurante, ideal para quienes buscan una proteína alternativa al pavo sin perder el espíritu de la Nochebuena.

El banquete incluye un pollo a la leña jugoso, acompañado de papas nativas rústicas, un ½ kg de arroz árabe con toques ahumados, 250 gr. de puré de manzana casero y una fresca y dulce ensalada Waldorf tradicional.

Más información: El banquete navideño de La Leña se puede disfrutar por S/111.90 y ser puede adquirir a través de su página web.

El Bodegón

Bajo la dirección de Cinzia Repetto, este clásico, acogedor y completo restaurante conquista a los comensales con una variada carta de guisos, platos locales y más delicias imperdibles. Para Nochebuena ofrecen opciones de platos individuales o packs de cenas imperdibles.

Si bien no falta la pechuga de pavo, resalta una cena con bondiola de cerdo asada al horno. Se acompaña con vegetales verdes al ajo, tubérculos glaseados, paté casero y tostadas, arroz frutado bodegonero y puré de papas. Además, ofrecen un apetitoso jamón de bondiola con toques dulces gracias al caramelizado con almíbar de piña con que se prepara.