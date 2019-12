No son pocos los libros publicados en los últimos tiempos cuya temática se centra en la figura de la mujer como protagonista de historias épicas. El fenómeno se ha dado en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Hay un significativo valor agregado, sin embargo, en Mujeres del Perú, un texto coeditado recientemente por Melquíades y Huerto Tamarindo, que congrega perfiles y testimonios de más de 20 peruanas ejemplares. Muchas de ellas no tienen nombres muy conocidos. No se la viven en redes sociales o generan titulares. No salen en la tele. Son personajes fascinantes que en silencio se han ganado el merecido ejercicio de ser presentadas, ahora, por un grupo de ilustres autoras con el fin de mover espíritus y acciones. Con la consigna de inspirar y hacer.

TOMAS Y BUEN VIENTO. Evelyn Merino Reyna toma fotos aéreas desde el 2005.

Se encuentran entre ellas, por ejemplo: la abogada y activista ambiental Nélida Ayay, quien desde niña se ha dedicado a defender lagunas en su Cajamarca querida; ‘Kuki’ Camacho, voluntaria en penales por décadas y amor al prójimo; la operadora de ecoturismo y experta en ballenas Belén Alcorta; la antropóloga forense y arqueóloga Sonia Guillén; Filomena Guillén, directora de un hogar para madres adolescentes; y la fotógrafa de altura Evelyn Merino Reyna, empeñada en registrar el Perú desde el cielo.

VISIÓN Y OBJETIVO. Con su trabajo, Olinda Silvano busca preservar la práctica del arte shipibo-konibo.

La publicación incluye también relatos de vida de mujeres famosas; algunas de ellas escriben, de hecho, en primera persona, como la activista pro cannabis medicinal Francesca Brivio. Otras son la campeona mundial de surf Sofía Mulanovich o la abogada y símbolo de la lucha contra la violencia de género Arlette Contreras.

Mujeres del Perú es un proyecto gestado y editado por la periodista Doris Bayly, para el cual convocó a las fotógrafas Elsa Estremadoyro y Flor Sánchez y a las escritoras María Luisa del Río y Fortunata Barrios. También a la diseñadora Pilar Elías.

Del Río le cuenta a Somos: “Los personajes los fuimos eligiendo naturalmente durante todo el año. Queríamos que encajaran dentro de la idea que tenía Doris; es decir, que fueran mujeres resilientes, mujeres que no la han tenido fácil, pero que han insistido en algo que las hacía felices porque las iniciativas en las que estaban involucradas contribuían a mejorar su entorno. Creo que lo hemos conseguido”. La periodista agrega que la idea ha sido fundamentalmente que mujeres les hagan un homenaje a otras.

Belén Alcorta es operadora en ecoturismo y experta en ballenas.

La presentación de la publicación será el 7 de diciembre en la Feria Ricardo Palma de Miraflores. Invitados están. //