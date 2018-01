“No sabes qué libro has escrito hasta que los lectores vienen a contártelo”. El escritor y periodista Renato Cisneros, autor de “Dejarás la tierra”, señala que las interpretaciones que ha recibido su última obra no han dejado de sorprenderlo. Una de ellas relacionó el libro, que cuenta la historia de los inicios de su familia, con el surgimiento del Perú como país independiente.

“Al mismo tiempo que esta familia se va gestando, con los hijos del jerarca -que es un sacerdote y no los puede reconocer- y la madre que tiene que inventarse un padre, se genera un enigma. Los hijos no mencionan nunca ese antecedente oscuro. Mientras eso va configurándose, tenemos un país que no sabe si quiere independizarse, que no sabe quién es su padre, si Bolívar o San Martín. Es decir, se va gestando también bajo el peso de un enigma. Esa metáfora nunca se me cruzó por la cabeza mientras escribía, un lector me la hizo ver”, cuenta.

Su último obra 'Dejarás la tierra' es candidata al premio Luces. (Video: El Comercio)

No cree que meterse en los entresijos de su historia familiar, primero con “La distancia que nos separa” y luego con “Dejarás la tierra”, haya sido un acto de valentía, por el hecho de haber sacado a la luz historias complejas que algunos de los suyos hubiesen preferido mantener en secreto o simplemente olvidarlas.

“Creo que si me tocaba ocupar un lugar en mi familia, es el de quien pone por escrito los secretos de los que nadie quería hablar. No por afán de incomodar o fastidiar, sino por contar una historia que, en el fondo, se parece mucho a otras en el Perú, Latinoamérica y otras partes del mundo”, indica.

Escribir “Dejarás la tierra”, candidata al Premio Luces, lo ha dejado exhausto. Ha sido el resultado de poner en palabras recuerdos, vivencias e historias. “Mientras mi lado de hijo se ha resentido, se ha despersonalizando, el de escritor se ha alimentando de los secretos, de los hallazgos. Ha habido un desgaste, pero también una convicción de mi vocación de escritor. La literatura no puede ser solo sufrir”, acotó.