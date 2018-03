Oscar 2018 | YouTube: ¿Qué película nominada tiene el tráiler más visto?

Si el resultado de los Oscar se definiera por el alcance que tuvieron los tráilers de la películas en YouTube, el filme con mayor posibilidad de ganar este 2018 sería “Dunkerque” (Dunkirk), de Christopher Nolan. Los premios de la Academia se entregarán este 4 de marzo.

Ante este evento mundial, el popular sitio de videos en Internet lanzó su lista “YouTube Ads Leaderboard Trailers de Películas: Oscar 2018”, que da detalles sobre las vistas y la retención de audiencia de los tráilers de las 9 películas nominadas.

“Dunkerque”, que aspira a 8 estatuillas, fue la que registró el mayor número de reproducciones en YouTube (más de 43 millones). Le siguen "Huye" (Get Out) y “La forma del agua” (The Shape of Water), con 29 mlls y 18 mlls, respectivamente.

El ránking completo va de la siguiente manera:

► 1. Dunkerque (43 mlls de reproducciones)

► 2. ¡Huye! (29 mlls de reproducciones)

► 3. La forma del agua (18 mlls de reproducciones)

► 4. The Post (17 mlls de reproducciones)

►5. Lady Bird (11 mlls de reproducciones)

►6. El hilo fantasma (9 mlls de reproducciones)

►7. Llámame por tu nombre (7 mlls de reproducciones)

►8. Las horas más oscuras (6 mlls de reproducciones)

► 9. Tres anuncios por un crimen (5 mlls de reproducciones)

YouTube precisa que para lograr este ránking se valieron de un algoritmo que analizó las vistas de los adelantos fílmicos hasta el 14/02/2018, tanto pagas como orgánicas, así como la retención de la audiencia, es decir si el video fue visto en su totalidad o únicamente un porcentaje.

En el contexto local, al analizar las búsquedas en YouTube de los títulos nominados a mejor película en Perú, los resultados que nos arroja Google Trends sobre las preferidas de los Oscar 2018, en un período de los últimos 12 meses, también pone a “Dunkerque” como la cinta con mayor tendencia de consultas.



Las intenciones de búsqueda de los peruanos colocan en el segundo y tercer lugar a “¡Huye!” y “La forma del agua”, respectivamente. Mientras en el cuarto y quinto lugar se ubican “Llámame por tu nombre” y “Tres anuncios por un crimen”.



Google Trends es una herramienta gratuita que permite identificar las tendencias de búsqueda que se realizan en el buscador de Google, en diferentes períodos de tiempo y categorías.



La funcionalidad de Google Trends arroja resultados enfocados en los términos más buscados (de acuerdo a frecuencia), y en aquellos términos cuyas búsquedas más crecieron en el tiempo.



