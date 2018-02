Despegará desde la misma plataforma en Florida que llevó los hombres a la Luna. Y marcará un nuevo capítulo en el camino hacia una misión tripulada a Marte.

Está previsto que el gigantesco cohete Falcon Heavy, de la empresa privada SpaceX, despegue este martes a las 18:30 GMT desde el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. El lanzamiento se podrá ver en YouTube.

Y lo hará llevando en su depósito un auto Tesla, el primer automóvil que será llevado al espacio.

El Falcon Heavy está montado en la plataforma LC-39A del Centro Kennedy, la misma desde la que despegaron las misiones Apolo.

El Falcon Heavy pondrá en el espacio un viejo auto Tesla de Elon Musk. "Estimamos que el automóvil seguirá en órbita por cientos de millones de años", señaló el fundador de SpaceX.

Y el lanzamiento del cohete es uno de los eventos más esperados desde las misiones que llevaron el hombre a la Luna.

Miles de entradas de US$195 se pusieron a la venta para presenciarlo y se espera que una gran multitud acuda a Cabo Cañaveral.

El cohete tiene el doble de capacidad que los cohetes actuales y viajará a 11km por segundo.

Tanto SpaceX como Tesla son dirigidos por el multimillonario y emprendedor tecnológico Elon Musk, quien confía en utilizar cohetes como el Falcon Heavy en futuras misiones a Marte.

Auto en órbita



El Falcon Heavy viajará al espacio a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Y como ocurre con los lanzamientos de los otros cohetes de SpaceX, se espera recuperar tres de los aceleradores.

El cohete tiene 70 metros de alto y puede colocar en órbita una carga de hasta 64 toneladas, el equivalente a poner en el espacio cinco autobuses de dos pisos. Su capacidad es solo superada por la aeronave Saturno V, que operó en las misiones Apolo en la década de los años 60 y 70.



El cohete tiene el doble de capacidad que los cohetes actuales, y consiste esencialmente en tres cohetes Falcon 9, también de SpaceX, funcionando conjuntamente.



Pero la estructura triple exigió modificaciones en el diseño y un fortalecimiento del propulsor principal.



Los 27 motores Merlin en la base del cohete pueden generar una potencia de 23.0000 kilonewtons, más del doble que el cohete más potente actualmente, el Delta IV Heavy, que opera la empresa United Launch Alliance, uno de los principales competidores de SpaceX.

El Falcon Heavy no llevará en su vuelo inicial un satélite sino una carga de prueba, un viejo auto Tesla rojo de Musk en el que se colocará un muñeco en el asiento del conductor.

Y la radio del Tesla tocará una canción de David Bowie, Space Oddity, mientras el vehículo alcanza una órbita elíptica alrededor del Sol que llega hasta la órbita de Marte.



"El auto llegará hasta una órbita que se encuentra a 400 millones de km de la Tierra y viajará a su destino a una velocidad de 11 km por segundo", dijo Musk a la prensa.



"Y estimamos que el Tesla seguirá en esa órbita por cientos de millones de años".

Satélites y telescopios



Es poco probable que el Falcon Heavy llegue a transportar su carga máxima, debido a las grandes cantidades de combustible que serían necesarias.

El mes pasado se hizo una prueba para encender los 27 motores Merlin del cohete. (Foto: SpaceX)

Pero, la potencia del cohete abre nuevas posibilidades, según el corresponsal de la BBC Jonathan Amos.

EL FALCON HEAVY

-Podría colocar en órbita satélites mucho más grandes para uso militar o de inteligencia.

-Podría lanzar una gran cantidad de satélites menores simultáneamente, como la "constelación de miles de satélites" propuesta por Elon Musk para proporcionar banda ancha a todo el planeta.

-Permitirá enviar robots de gran envergadura a la superficie de Marte, o visitar planetas lejanos del Sistema Solar como Júpiter y Saturno y sus lunas.

-Será capaz también de colocar en órbita grandes telescopios como el sucesor del Hubble, el telescopio James Webb, que debido a las restricciones actuales será plegado como una hoja de origami para su lanzamiento en 2019.

Usos militares



El nuevo cohete ya ha sido contratado para lanzar grandes satélites geoestacionarios a una órbita de 36.000 km cuadrados sobre la Tierra.

Los principales clientes del Falcon Heavy "serán posiblemente el gobierno y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. SpaceX ya es un proveedor reconocido del Departamento de Defensa para misiones clasificadas y no clasificadas", dijo a la BBC Rachel Villain, de la consultora espacial Euroconsult.



El Falcon Heavy presenta un desafío para el gobierno estadounidense.

NASA está desarrollando su propio supercohete llamado Space Launch System o SLS. Se estima que cada vuelo del SLS costará unos US$1000 millones.

SpaceX SpaceX

El costo de cada vuelo del Heavy Falcon es de cerca de US$90 millones y algunos críticos ya cuestionan cómo el Congreso puede justificar el gasto del SLS cuando existe una alternativa mucho más barata.

Musk no es el único empresario que quiere competir con la NASA.



Jeff Bezos, el fundador de Amazon, está desarrollando un cohete llamado New Glenn que podrá colocar en órbita cargas de hasta 45 toneladas. Y aseguró que planea una versión aún más potente llamada New Armstrong.

"Si algo sale mal..."

Musk reconoció que puede haber dificultades en el lanzamiento de este martes.



El lanzamiento del Falcon Heavy estaba previsto inicialmente para el 2013 y el fundador de SpaceX se mostró cauteloso.



"Si algo sale mal, espero que eso suceda cuando la misión ya esté avanzada, para que al menos podamos aprender lo más posible de la prueba", señaló Musk.



Lograr que los 27 motores se enciendan al unísono y controlarlos durante el ascenso no será fácil.

La exUnión Soviética intentó algo similar con 30 motores, pero el cohete jamás alcanzó su órbita.



Para SpaceX el lanzamiento del Falcon Heavy es parte de un programa mucho más extenso para enviar en el futuro una tripulación a Marte.



Si las dificultades técnicas obligan a postergar el lanzamiento del Falcon Heavy, la compañía anunció que habrá un nuevo intento el miércoles.

Y Musk ya está desarrollando un futuro cohete llamado BFR, que tendrá nada menos que 31 motores.



