Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Autoridades federales reconocieron lo que científicos y ambientalistas habían advertido: el derrame provino de infraestructura petrolera. Foto:Oceana / Félix Márquez
Autoridades federales reconocieron lo que científicos y ambientalistas habían advertido: el derrame provino de infraestructura petrolera. Foto:Oceana / Félix Márquez
Por Mongabay Latam

Autoridades mexicanas reconocieron que el derrame de hidrocarburos ocurrido al inicio de febrero en el Golfo de México fue provocado por la fuga de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell y no por emanaciones naturales (conocidas como chapopoteras), como originalmente plantearon.