Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, decidió probar ChatGPT para escribir uno de los episodios de la serie. Sin embargo, la experiencia no fue del todo buena, puesto que la respuesta de la IA de OpenAI lo decepcionó.

En conversación con Empire, el autor de la serie surrealista describió a detalle su experiencia con el chatbot.

“He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir ‘generar episodio de Black Mirror’ y aparece algo que, a primera vista, se lee plausiblemente. Pero, a segunda vista, es una mierda.” narró.

Al realizar un análisis de lo que había redactado ChatGPT, Brooker notó que no había nada nuevo.

“Todo lo que hace es buscar todas las sinopsis de los episodios de Black Mirror y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, dices: ‘Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’.”

A pesar de que no le gustó el trabajo de la IA como guionista, Brooker rescató que la respuesta de ChatGPT le mostró un patrón que debe mejorar en sus próximos episodios.

“Sabía que había escrito muchos episodios en los que alguien dice ‘¡Oh, estuve dentro de una computadora todo el tiempo!’”. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? “Pensé: ‘Voy a descartar cualquier sentido de lo que creo que un episodio de Black Mirror es. No tiene fin tener un programa de antología si no puedes romper tus propias reglas. Fue una especie de agradable vaso de agua fría en la cara”.

Por otro lado, ChatGPT ya ha sido criticado por su poca creatividad al escribir guiones. Por ejemplo, Craig Mazin, el escritor de la serie de The Last of Us y Chernobyl, usó la IA y se dio cuenta que no hace un trabajo bueno e incluso la calificó de “farsante”.

“Bajo mi punto de vista, ChatGPT no me parece que sea una amenaza para las guionistas”, señaló dijo en el podcast Scriptnotes.