Aprenda a sacarle provecho a la batería de los celulares, los dispositivos están diseñados para soportar entre 300 y 500 ciclos de carga, que equivalen a las cargas entre 0 a 100 que se realicen. Si tomamos de ejemplo un dispositivo que es cargado por 365 días, este habrá excedido solo en un año el mínimo de ciclos.

De acuerdo con la marca Infinix, hay siete mitos sobre el cuidado de la batería que se deben despegar.

No es necesario cargar el celular al 100%

Cargar el celular al total o 100% no es necesario. Los expertos sugieren mantener el nivel de carga entre el 20 y el 80% para prolongar su vida útil.

El mito proviene de los días de las baterías de níquel, que requerían cargas completas y descargas para evitar el llamado “efecto memoria”.

Se puede usar mientras carga

Aunque es común pensar que usar el teléfono mientras se carga puede dañar la batería, la realidad es que no representa un riesgo.

Tenga en cuenta que puede generar más calor, lo cual puede acelerar el deterioro de la batería a largo plazo, pero que el celular este cargando no es un impedimento para su uso.

Tenga en cuenta además que mantener activado el modo de bajo consumo después de cargar la batería no dañará el equipo o su rendimiento, pero puede afectar la experiencia de usuario.

¿Debería dejar cargando su celular durante toda la noche?

Teniendo en cuenta que mantener constantemente la batería al 100% puede no ser lo más beneficioso para su vida útil, recuerde que los equipos de última tecnología dejan de cargarse una vez que la batería alcanza el total de su capacidad, evitando así la “sobrecarga”.

Si bien no es un problema dejarlo cargando toda la noche, en iOS el dispositivo se regula automáticamente y en Android puede buscar aplicaciones que le permitan regular la carga como Advanced Charging Controller; incluso puede optar por aplicaciones que le notifiquen los límites como Battery Charge Notifier.

¿Tener aplicaciones en segundo plano descarga más rápido la batería de los dispositivos móviles?

Cierto. Algunas aplicaciones siguen funcionando incluso después de haberlas cerrado, lo cual consume batería y datos. Por esta razón la recomendación es revisar y gestionar estas aplicaciones para mejorar considerablemente la duración de la batería.

Use el cargador original

No todos los cargadores son iguales, teniendo en cuenta esto, los cargadores de baja calidad o no oficiales pueden dañar la batería, cargar el teléfono más lentamente e incluso representar riesgos de seguridad, como incendios.

Es importante que su cargador cumpla con las especificaciones del fabricante y que sea el original.

Además tenga en cuenta que la potencia del cargador sea la indicada para el dispositivo, tenga presente que cada fabricante usa una potencia y un amperaje diferente.

Si usa un cable que no es el oficial, podría reducir la vida útil del dispositivo por sobrecarga. Los cargadores que no son oficiales de la marca no cargarán tan rápido ni tan eficazmente como los originales, por ejemplo en el caso de la carga rápida.

En el caso de la carga lenta, eso puede llegar a ser bueno porque menor tensión se ejerce sobre los iones de litio y se presenta menos daño en la batería.

¿El consumo de batería depende de la temperatura externa?

Las baterías de los celulares no funcionan adecuadamente en condiciones extremas de frío o calor.

Las temperaturas extremadamente bajas pueden agotar rápidamente la batería, mientras que las altas temperaturas pueden ocasionar daños permanentes. Por lo tanto, es recomendable evitar dejar el teléfono en lugares con calientes, como en superficies donde le de la luz del sol directamente o un automóvil.

Además debe evitar poner la batería en el congelador, ya que esta práctica puede dañar tanto la batería como otros componentes del teléfono.

¿El brillo de la pantalla puede afectar el ahorro de batería?

Así es, el nivel del brillo de la pantalla es uno de los principales consumidores de batería en la mayoría de los teléfonos móviles. Si necesita prolongar la carga puede, o utilizar el ajuste de brillo automático o bajarlo cuando no requiera esa cantidad de iluminación.

Tenga presente que desactivar características como el brillo y el sonido no afecta al hardware.

GDA / El Tiempo / Colombia