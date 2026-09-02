icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Así se ve el laboratorio especializado del CSIRO para la fabricación de baterías cuánticas. (Foto: CSIRO)
Así se ve el laboratorio especializado del CSIRO para la fabricación de baterías cuánticas. (Foto: CSIRO)
Por BBC News Mundo

Científicos han creado el primer prototipo de batería cuántica del mundo y, a diferencia de las baterías convencionales, cuanto mayor es su tamaño más rápido se carga.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.