Nobel de Medicina 2018 | ¿Qué es y cómo funciona la inmunoterapia?

El científico estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo ganaron el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus revolucionarios descubrimientos sobre cómo emplear y manipular el sistema inmune para combatir el cáncer.

El trabajo de los científicos en los años 90 dio rápidamente paso a nuevas y mejoradas terapias para cánceres como el melanoma y el de pulmón, que eran muy difíciles de tratar con anterioridad.

"Los trascendentales descubrimientos de los dos premiados constituyen un hito en nuestra lucha contra el cáncer", dijo en un comunicado la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Suecia sobre el premio de nueve millones de coronas suecas (1 millón de dólares).



Allison y Honjo "mostraron cómo las diferentes estrategias para inhibir los frenos al sistema inmune pueden ser usadas en el tratamiento del cáncer", señaló, agregando que los tratamientos resultantes, conocidos como terapias de inhibidores de punto de control, "cambiaron de manera fundamental los resultados" para algunos pacientes con cáncer avanzado.



"Es una buena noticia para todo el mundo, en particular para los que padecen la enfermedad. Es una revolución equivalente a la llegada de los antibióticos", comentó a AFP Eric Vivier, investigador del francés Inserm.

Nobel de Medicina 2018. James Allison y Tasuku Honjo, los ganadores. (AFP)

--- ¿Qué es la inmunoterapia? ---



La inmunoterapia es un tratamiento oncológico considerado la revolución contra el cáncer y el más importante de la humanidad. Viene siendo utilizado para tratar tipos de cáncer como melanoma, cáncer de pulmón, pero ahora esta terapia ha demostrado su eficacia en 20 tipos diferentes de tumores con una proyección a 30 tipos en un corto periodo.



Así lo aseguró el doctor Jean Francois Pouliot, International Medical Lead in Lung Cáncer at MSD, experto en tratamientos con inmunoterapia que hace poco estuvo en Lima.



La inmunoterapia tiene un excelente desempeño en pacientes con la enfermedad avanzada que han hecho metástasis, gracias a su tecnología que inhibe el crecimiento del tumor. En lugar de atacar las células malignas desde el exterior, hace que las defensas del paciente las combatan, afirma el especialista.

Jean Francois Pouliot, International Medical Lead in Lung Cáncer at MSD.

Además, este tratamiento mejora y prolonga la sobrevida de los pacientes, mostrando una tolerancia y perfil de seguridad diferente al de quimioterapia, pues cuenta con un perfil de toxicidad muy aceptable, con lo que se le brinda una mayor calidad de vida sin tener la necesidad de exponer al paciente a un gran número de eventos adversos.



Algunos de los tipos de cáncer que pueden ser tratados con la inmunoterapia son: cáncer a la piel tipo melanoma avanzado o metastásico, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, cáncer gastrointestinal, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de riñón, Linfoma de Hodgkin (tejido linfático) y cáncer urotelial.



“Cuando hablamos de sobrevida a un año de un paciente de cáncer de pulmón a células no pequeñas, con la quimioterapia es de 50%. Sin embargo, con la inmunoterapia estamos duplicando ese porcentaje. Pero lo más importante es la sobrevida a largo plazo, por ejemplo, si antes una persona tenía un cáncer de pulmón a células no pequeñas metastásico, la sobrevida a 5 años era de 1%, ahora estamos llegando a 20% – 25% con la inmunoterapia”, señaló Pouliot en diálogo con la prensa durante su visita a Lima.



--- Los ganadores del Nobel ---



Tasuku Honjo, de 76 años, dijo en una conferencia de prensa en Tokio que considera un honor haber sido premiado con el Nobel, pero que su trabajo no ha concluido aún. "Me gustaría seguir haciendo mi investigación (...) para que este tratamiento inmune pueda salvar a más pacientes de cáncer", declaró.



James Allison también declaró que se sentía "honrado" por la concesión del galardón. "Nunca soñé que mi investigación fuera a tomar esta dirección", indicó en un comunicado publicado en el sitio web de su universidad.



Fuentes: El Comercio, Reuters y AFP.

