Facebook: ¿Cómo desactivar estas molestosas notificaciones?

Durante el día un usuario recibe una buena cantidad de notificaciones de Facebook y es probable que no muchas sean de su interés. La idea de la red social con estos avisos es mantenerte informado con todo lo que sucede. Sin embargo, algunas pueden causar molestias, para eso, puedes desactivar algunas sin ningún inconveniente.

Te mencionamos algunas de ellas:

"Un día como hoy"

Facebook recuerda cada día tus recuerdos de años anteriores. Es una notificación que suele llegar temprano. Con esta clase de avisos la red social quiere que rememores tus mejores momentos, pero no todo es bello en la vida, así que es probable que veas alguna fotografía o video que pensaste haber dejado en el pasado.

Estas notificaciones se pueden desactivar fácilmente. Simplemente se accede a la app, se deja pulsada la notificación en cuestión y se marca la opción “Desactivar recuerdos". En caso quieras ver lo que hacías hace unos años (ya sin recibir notificaciones) puedes ingresar al menú y revisarlos.

A un amigo le interesa un evento cerca de ti

Facebook también notifica cuando a uno de tus amigos le interesa un evento particular cerca de ti, aunque seguramente a ti no incumba ello. Esta notificación poco interesante aporta poco a la experiencia dentro de la red social, así que una alternativa es desactivarla.

Para desactivarla, se va a la notificación y se deja pulsado el dedo unos segundos y se elige la opción “Desactivar”. Si un amigo se encuentra en un evento que les interesa a ambos, posiblemente te envíe una alerta. Ahora, si no quieres perderte las ceremonias que hay cerca de ti, solo anda al menú de ajustes y navega hasta “Eventos”. Ahí aparecen todos.

Otros contactos comentan la foto de tu amigo

Esta notificación no es la misma cuando responden a un comentario tuyo. Este tipo de notificaciones aparecen cuando los amigos de la persona a quien has comentado también lo hacen. Es posible que no te interese lo que ellos coloquen.

Al igual que en las notificaciones anteriores, solo debes dejar pulsada la notificación y seleccionar la segunda opción.