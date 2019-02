Un sensor para el celular detecta las bacterias en los alimentos

Podemos tener al frente el plato de cebiche más apetitoso que se haya visto; sin embargo, es imposible, a simple vista, determinar al 100% si es seguro comerlo o no. El año pasado solo en EE.UU. se registraron 76 millones de casos de intoxicación alimentaria, según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Pero puede que la tecnología cambie esa situación en un futuro no muy lejano. Durante el Think 2019, la conferencia anual de IBM, se mostró el Verifier, un sistema que detecta el tipo y la cantidad de bacterias en los alimentos. El Comercio y otros medios de la región pudieron conversar con una de sus creadoras, la investigadora Donna Dillenberger.

— ¿Cómo funciona esta tecnología?

El sistema en sí está formado por dos partes principales. La primera es el hardware, que consiste en un dispositivo óptico que se coloca en el smartphone y permite ver objetos a una escala de micras –75 veces más pequeñas que un cabello humano–. El segundo gran componente es un software basado en inteligencia artificial que se puede descargar en celulares con el sistema Android e iOS y que tiene como función interpretar los datos captados por el equipo óptico. Gracias a esto podemos identificar las bacterias presentes en los alimentos, pero se trata solo de una de las capacidades de este sistema.

— ¿De qué más es capaz?

Este sistema es también una herramienta para saber a ciencia cierta si un producto es original o una falsificación. Hay que entender que cuando la luz impacta con cualquier sustancia, la estructura molecular de esta absorbe dicha luz y la refleja en diversas frecuencias. Usamos esos datos para confirmar la composición química y la autenticidad de un producto. Por ejemplo, usando el Verifier podemos saber si el aceite de oliva de una empresa fue sustituido por uno falso en algún momento del proceso de distribución.

— ¿Qué tipo de entrenamiento recibe la inteligencia artificial?

Para el caso de las bacterias, entrenamos la inteligencia artificial haciendo crecer este tipo de microorganismos en espinacas en nuestros laboratorios. Trabajamos con las empresas de comida para crear una especie de librería de bacterias que el sistema pueda identificar. Respecto al tema de las falsificaciones, nuestros clientes nos envían la información sobre las características específicas de sus productos y a partir de eso vamos entrenando nuestra tecnología.

— ¿Es un proceso de aprendizaje extenso?

Para líquidos y aceites es realmente rápido, unas tres o cuatro semanas. Para ciertos objetos, como diamantes, puede tomar varios meses. Es que los diamantes son bastante complejos y capaces de reflejar y refractar la luz.

— ¿Y qué tan preciso ha demostrado ser?

Para identificar bacterias tenemos un porcentaje de precisión de entre 99% y 100%. En otras sustancias el promedio es 97%.

— ¿El Verifier está disponible para el público?

Está disponible pero en el ámbito de empresas. Actualmente una compañía de diamantes cuenta con la solución para verificar la autenticidad de sus piedras preciosas.

— ¿Cree que algún día esta tecnología pueda evolucionar y estar presente en lentes o visores?

Es cuestión de tiempo, porque este tipo de sistemas avanza rápidamente. El sensor que usamos en el Verifier es realmente pequeño y podría instalarse en un lente o visor, y el software de inteligencia artificial tampoco posee gran tamaño, así que sí podría ser una posibilidad en el futuro. Sería interesante. Imagínense caminar con los lentes y ver bacterias que pueden ser positivas para el organismo en alimentos; uno va y come rápidamente [risas].

