Día de la mujer: Stephanie Cayo cantó así en Instagram

Stephanie Cayo conmemoró el Día de la Mujer compartiendo un par de videos de ella cantando el tema "This is me", originalmente interpretado por Keala Settle y parte de la película "The Greatest Showman Ensemble".

"Mañana (hoy) es el día de la mujer y esta canción me tiene cantando como himno nacional. This song feels to me like the nacional anthem of my head. #womensday soon", escribió la actriz de 29 años como leyenda al mencionado video de Instagram.



El video de la peruana, actualmente cuenta con más de 100 mil reproducciones y ha recibido una serie de comentarios a favor y en contra. Muchos de ellos, alaban la voz de la actriz mientras otros le dicen que prefieren verla modelando y actuando.

"This is me" ganó en enero pasado el Globo de Oro a Mejor canción original y estuvo nominada para los Oscar 2018 en la misma categoría.