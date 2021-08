Su verdadero nombre es Jaime Mandros, pero todos lo llaman cariñosamente ‘Choca’, y luego de su exitoso debut como presentador en el programa “Estás en Todas”, el carismático conductor se prepara para asumir un nuevo reto dentro de su carrera.

Y es que ‘Choca’ estrenará “Con la comida no se choca”, su canal de YouTube que empezará a transmitir desde este 21 de agosto en el cual dejará de ser un entrevistador y por primera vez cocinará ante una cámara de televisión.

En ese sentido, está dispuesto a poner en práctica todo lo aprendido en los ‘chocahuariques’ de Lima y provincias. Además, su canal será súper interactivo, pues los suscriptores tendrán opción de participar en sorteos, cocinar o participar de cenas junto al anfitrión.

Él es consciente que no es un chef profesional, pero asegura que como todos los peruanos tiene el derecho a cocinar y compartir los secretos de la cocina que ha aprendido durante las visitas que ha relizado a cientos de restaurantes en los que se ha deleitado con exquisitos potajes.

“Lo de la cocina y yo siempre ha sido un amor a primera vista, porque toda la vida me ha gustado comer rico. Y con el transcurrir de los años, me fui involucrando con ella, de una manera más íntima. Quería saber, cómo se preparaba cada plato y los secretos que los acompañaban. Ahora me declaro, un admirador de este arte. Y ese arte, ahora queremos llevarlo a un programa de televisión, que se emitirá por Youtube”, declaró.

Desde hace seis años, Choca se ha visto involucrado con el mundo de la gastronomía. En el 2015 debuta como productor y promotor de la gastronomía peruana lanzando su primera feria gastronómica llamada “A Papear”, en el distrito de Pachacamac, la cual tuvo 4 ediciones más.

Desde el 2018 inició secuencias televisivas basadas en la gastronomía como fueron los ‘chocahuariques’, visitando desde ese entonces más de 300 restaurantes con el fin de promover a los exponentes de la gastronomía peruana. ‘Choca’ tiene además diplomados de comida peruana y del mundo en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu.

