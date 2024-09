Un audio de Andrés Hurtado y Alfredo Benavides que fue grabado en el 2018 está circulando nuevamente en las redes sociales. En un inicio se dejó entrever que sería actual; no obstante, personajes del espectáculo aclararon que se trata de una broma pasada. Al respecto, ‘Choca’ Mandros lamentó que lo hayan mencionado en la grabación y marcó distancia de ‘Chibolín’.

“Alfredo, tranquilo, yo lo voy a arreglar. ¿Ahorita tú estás en el evento de la gringa? Tranquilo, yo a Lucho Cáceres lo arreglo al toque, tú sabes que le pongo... No hablemos del tema, pero yo lo arreglo y entras la otra temporada porque soy amigo de la gringa. Yo a ‘Choca’ lo tengo arreglado desde que es reportero, él le da el billete a Armando y él se calla. Siempre lo hemos manejado así”, se le escucha decir al excómico que está detenido preliminarmente.

El conductor de América Televisión recalcó que se trata de una broma de hace años que hicieron para promocionar el circo del ‘Niño Alfredito’. El compañero de Natalie Vértiz se mostró molesto e incómodo porque viralizaron el audio en medio de las fuertes acusaciones contra Andrés Hurtado, quien también habría estafado a una empresaria con 185 mil dólares .

Choca desmiente ‘polémico’ audio de Chibolín y Alfredo Benavides en donde es nombrado. VIDEO: Instagram

En esa línea, admitió que conoce a ‘Chibolín’ porque trabajaron juntos, pero aseguró que solo han sido compañeros de programa.