Sus más grandes sueños siempre estuvieron ligados al arte. Con talento y algo de suerte, Pilar Pascual, Renata Toscano, José Giménez y Santiago Sáez superaron enrevesados obstáculos. Querían llegar lejos, no perseguían fama, pero sí reconocimiento. “Go! vive a tu manera” es para sus protagonistas un sueño hecho realidad. Marca un antes y un después en sus vidas.

“La serie es un sueño cumplido para todos, es lo mejor que nos ha pasado. Desde que estamos en ‘Go! vive a tu manera’, no somos los mismos", señala Renata, actriz que da vida a Lupe en la popular ficción de Netflix producida íntegramente en Argentina. “Nos cambió como artistas, como personas, nos dio mucha experiencia”, agrega Pilar, actriz que encarna a Mía.

-¿Cómo llegan a la serie?

Pilar: Todos llegamos por cásting. Estuvimos en talleres durante varias semanas, luego nos eligieron y nos dijeron qué personaje íbamos a hacer. Estábamos juntos cuando nos dieron la noticia. Fue un momento importante para nosotros. Empezamos a rodar en mayo y ahora estamos aquí.

-¿Habían actuado antes de “Go! vive a tu manera”?

Renata: Creo que todos empezamos actuando desde chiquitos. Yo empecé a tomar clases a los nueve años de edad, porque me gustaba.

José: Antes de “Go!” había actuado en “Kally’s MashUp”, una serie de Nickelodeon.

Pilar: Yo hacía obras de teatro y comerciales en México. Es la primera vez que actúo en una serie tan importante como esta.

Santiago: Llevé clases de canto y guitarra, y un par de clases de teatro. No tenía experiencia actuando, pero me identificaban por los videos que subía en Instagram.

-¿Qué desafío les plantea "Go! vive a tu manera?

Renata: Era menor de edad cuando ingresé a la serie, ahora siento que he madurado bastante.

Pilar: “Go! vive a tu manera” me llevó a dejar México para vivir en un país donde no tenía amigos. Aprendí a bailar música urbana y a llorar, pues mi personaje llora un montón.

Santiago: Aprendí a improvisar y actuar. Ahora me meto en el personaje con facilidad.

José: En la serie aprendí a bailar y a jugar básquet.

-El éxito de la serie les ha generado gran popularidad a nivel mundial. ¿Cómo manejan el tema de la fama?

José: Creo que ninguno de acá, quería ser famoso. El que la gente nos reconozca en la calle y nos pida fotos o autógrafos, es la consecuencia de algo que estamos haciendo bien. Se nos dio tan rápido que me cuesta tomar conciencia.

Renata: Yo nunca tengo problemas en tomarme una foto o firmar un autógrafo, pues no me demoro ni cinco segundos para hacerlo, y sé que hago feliz a alguien.

Pilar: Cuando empiezas en esto, sabes que te debes a un público y que en algún momento tendrás que firmar un autógrafo o tomarte una foto con un fan. Es muy importante y valioso que la gente reconozca tu trabajo.

-¿Y el tema del ego? ¿En algún momento dejaron de pisar tierra?

Santiago: Gracias al apoyo y los consejos de mi familia, sigo siendo el mismo. Aunque hay gente que -sin conocerme bien- piensa que soy creído.

José: Si bien es cierto, la pantalla te pone en un lugar privilegiado e inalcanzable, seguimos siendo los mismos.

-Mía (Pilar) es un ejemplo de empoderamiento femenino. ¿La serie busca reivindicar a la mujer?

Pilar: La serie tiene muchos mensajes lindos que nos lleva a poner en un lugar importante a las mujeres. Nos enseña a luchar por nuestros sueños, aunque el camino sea complicado.

-Otro de los puntos que toca la serie, es el bullying y la discriminación. ¿Cómo manejan esos temas temas tan sensibles?

Renata: Con mucho respeto porque son situaciones que hemos vivido casi todos. Yo sufrí bullying cuando estaba en el colegio, tuve compañeros que me querían pegar, fue difícil para mí.

Pilar: A mí me pasó cuando tenía nueve años. En el colegio me trataban mal por ser artista, pero crecí y esa situación cambió.

Santiago: Me hacían bullying cuando me cambié de colegio, me trataban mal, pero al final terminamos siendo amigos. Lo importante es aceptarte como eres y no falsear.

-Durante las giras están juntos casi las 24 horas. ¿Cómo llevan la convivencia?

José: Nosotros somos como una familia, nos queremos, nos respetamos, trabajamos en armonía.

-¿Tienen pareja? ¿Ha surgido algún romance entre ustedes?

José: Por ahora estamos solos, no tenemos a nadie.

Renata: Al compartir tanto tiempo juntos es imposible que se genere un enamoramiento, aunque ‘El Curro’ (José) está enamorado de mí, ja,ja,ja.

Santiago: Nos conocemos tanto, incluso nuestros defectos, que es imposible que surja un romance entre nosotros.

-¿"Go! vive a tu manera va a tener tercera temporada?

Pilar: No lo sabemos, hasta el momento no nos han dicho nada.

-¿Qué se viene para ustedes luego de la serie?

Pilar: A todos nos encantaría seguir actuando en cosas que nos sume.

Santiago: A mí me encantaría sacar discos, hacer colaboraciones y que a la gente le guste mi trabajo. Mi sueño es grabar con artistas como: Ed Sheeran y Paulo Londra.

