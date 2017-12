Desde que empezó a emitirse en 1963, la serie británica "Doctor Who" ha tenido como protagonista solo a hombres. Eso cambió este lunes 25 de diciembre en el episodio especial de Navidad.

Con el título de "Twice Upon a Time", el especial de Navidad de "Doctor Who" mostró la regeneración del protagonista, quien será interpretada a partir de ahora por Jodie Whittaker ("Broadchurch", "Black Mirror").

El 'Doctor', quien los últimos años ha sido representado por Peter Capaldi, fue herido mortalmente en el episodio final de la décima temporada. Al tratarse de un señor del tiempo, no muere, sino que se regenera en un cuerpo distinto y su próxima versión será la de Whittaker.

Pero el 'Doctor' tiene una última aventura antes de transformarse. Para su despedida, se encuentra con su primera versión, interpretada por David Bradley, conocido en todo el mundo por su trabajo como el villano Walder Frey en "Game of Thrones".

La aparición de Jodie Whittaker como la nueva protagonista de "Doctor Who" ocurre en los minutos finales del especial, luego de que la transformación ocurra en el interior de la nave TARDIS.

En agosto último, Whittaker se mostró emocionada de dar vida al personaje clásico. "Estoy por interpretar a un extraterrestre, a un Señor del Tiempo. ¿Y hacerlo como una chica? ¿Quién lo diría? Eso es increíble, sostuvo".

DATO

"Doctor Who: Twice Upon a Time" se transmitió el 25 de diciembre en el canal BBC America (EE.UU.) a las 9:00 p.m. hora del este, 8:00 p.m. central.