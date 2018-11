"La Voz Argentina": la peruana Adalí Montero gana su primera batalla | VIDEO

La cantante peruana llegó a "La Voz Argentina" para demostrar su talento y dejar en alto el nombre de nuestro país. En su primera batalla logró derrotar a su contrincante Gianfranco Nanni y seguir en competencia.

Adalí Montero logró su ingreso al programa argentino con el tema compuesto por Ricardo Montaner, "Me va a extrañar", casualmente fue él quien la eligió para su equipo.

Este lunes empezaron las batallas y Adalí tuvo que demostrar su talento y batallar su permanencia contra el venezolano Gianfranco Nanni, ambos en el ring intepretaron el tema de Celine Dion, "All by myself", versión en español como "Sola otra vez".

Luego de su presentación, los participantes esperaron 3 minutos para la decisión final de su coach, Ricardo Montaner, quien tendría que elegir quién debería permanecer en competencia, y representar a su equipo.

Finalmente, Montaner eligió a Adalí pero antes mencionó a la que fue su primera profesora de piano, pues Gianfranco, quien competía con Adalí, era su nieto. "Amada profesora de piano, amada Nelly Mercano perdóname, me quedo con Adalí", dijo el coach.